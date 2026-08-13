El futbolista de Rayados que ABANDONÓ la concentración de Matías Almeyda antes de jugar con Nashville

Rayados de Monterrey ganó su último duelo de la fase de grupos de la Leagues Cup tras derrotar a Nashville, con ello, registran 6 puntos y están a la espera de otros resultados para obtener su pase a los cuartos de final. Pero lo que llamó la atención fue que un futbolista abandonó la concentración previo a disputar este duelo de suma importancia.

De acuerdo con Felipe Galindo de la RG Deportiva, Stefan Medina abandonó la concentración al solicitar un permiso especial para atender unos asuntos personales en Colombia, país que recientemente registró un fuerte sismo que golpeó a todo el país, dejando como saldo casi 200 muertos y alrededor de 5 mil heridos.

Stefan Medina abandonó la concentración al solicitar un permiso especial para atender unos asuntos personales en Colombia.|@_stefanmedina

Pese al desastre natural, se informó que la familia del colombiano está en buen estado, aunque se desconoce el motivo real de su viaje. Es por ello que no fue convocado para el partido contra Nashville, que terminó por ganar el cuadro de Almeyda.

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Stefan Medina y su lesión con Rayados

Pese a que Medina no fue contemplado para el partido contra Nashville, su convocatoria estaba en duda, ya que en recientes días presentó molestias musculares, que le hicieron perderse el juego contra Inter Miami. Es por ello que se desconocía si hubiera estado disponible para el último encuentro de la Leagues Cup 2026.

Los números de Stefan con Matías Almeyda

El futbolista de 34 años es pieza fundamental en el esquema de Almeyda, pues ha sido titular en las primeras 2 fechas del Apertura 2026. Sin embargo, no pudo jugar la tercera fecha debido a que fue expulsado del encuentro ante Necaxa.

Johhn volvió a estar disponible para el primer partido de la Leagues Cup ante Orlando City, duelo que su equipo perdió por marcador de 2-1. Se espera que Stefan Medina se reincorpore al equipo para continuar con la Liga BBVA MX