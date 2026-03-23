Club América recibe un batacazo más: no deja de recibir malas noticias, ahora tras la Jornada 12 del Clausura 2026

El Club América –que tiene a André Jardine con un calendario que le puede quitar el puesto– sabe que le debe levantar el nivel si quiere mejorar cuanto antes en el Clausura 2026. Pues, además de la derrota 1-0 contra Pumas UNAM, ahora también recibe un batacazo en el presente campeonato, a tal punto de no tener a ningún jugador representando en un ranking prestigioso.

Luego de la fecha disputada este fin de semana en el campeonato de futbol mexicano, el Club América no tiene ningún jugador en la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la jornada 12 del Clausura 2026. Esto demuestra quizás el déficit más duro de las Águilas de Coapa: su debilidad ofensiva y su falta de gol y de delanteros con buen promedio de tantos.

América se sintió perjudicado por el arbitraje en el Clásico Capitalino|Crédito: Liga BBVA MX

¿Quién es el jugador con más goles del Club América en el Clausura 2026?

Tras 12 jornadas del Clausura 2026, el jugador con más goles con la playera azulcrema es Brian Rodríguez, el uruguayo de 25 años. Por otro lado, contando todas las competencias, Pato Salas (22 años) viene sorprendiendo por su buen aporte ofensivo en medio de la sequía goleadora americanista.

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La tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Armando González (Chivas de Guadalajara): 10

Joao Pedro (Atlético de San Luis): 10

Joao Paulo Dias ‘Paulinho’ (Toluca): 6

José Paradela (Cruz Azul): 5

Olavio Vieira ‘Juninho’ (Pumas UNAM): 5

Salomón Rondón (Pachuca): 5

Arturo González (Atlas): 5

Diber Cambindo (León): 5

Kevin Castañeda (Xolos de Tijuana): 5

Ezequiel Bullaude (Santos Laguna): 5

|Crédito: Club América

Los jugadores con más goles del Club América en el Clausura 2026