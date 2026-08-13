Club América recibió esta excelente e inesperada noticia antes de jugar contra ante Austin FC

El Club América buscará sellar su clasificación a los Cuartos de Final de la Leagues Cup este jueves 13 de agosto. El conjunto dirigido por Guillermo Almada visitará a Austin FC en el Q2 Stadium por la Jornada 3 de la Fase Uno del torneo. No obstante, los azulcremas se llevaron una inesperada noticia a horas de que inicie el cruce entre mexicanos y estadounidenses.

Diversos reportes señalan que desde el América ya estarían gestionando la logística para recibir los partidos de eliminación directa en el Estadio Banorte, a la espera de recibir la autorización final de los organizadores de la Leagues Cup. Cabe destacar que el conjunto azulcrema ya jugó como local en el torneo y fue ante San Diego FC en el debut.

América podría jugar la Fase Final en el Estadio Banorte

La información indica que la directiva del América comenzó a negociar la posibilidad de disputar partidos en casa a partir de los Cuartos de Final. Es casi un hecho que las Águilas estarán en la siguiente ronda, ya que incluso cayendo por penales ante Austin se asegurarán un lugar en la próxima instancia.

En este contexto, el Estadio Banorte surge como la opción más concreta para albergar el juego del América de los Cuartos de Final y también una posible Semifinal. Sin embargo, la decisión todavía no está tomada y dependerá de la aprobación del comité organizador, que deberá validar el uso del estadio para los encuentros de eliminación directa.

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El Estadio Banorte ya reserva fechas para los posibles cruces

Los reportes señalan que desde el Estadio Banorte ya habrían tomado medidas anticipadas para asegurar la localía del América en la Leagues Cup durante las fases finales. Esto ayudaría a programar los partidos sin interponerse con otros eventos.



Fechas del 1 al 3 de septiembre bloqueadas para Cuartos de Final y Semifinal.

Está contemplada la posibilidad de recibir la Final si es que el América llega a dicha instancia.

La organización de la Leagues Cup deberá confirmar la sede para los partidos de eliminación directa.

De esta manera, el cuadro azulcrema tendría un beneficio interesante de cara a las fases finales. Quedó demostrado que el América se hace fuerte jugando en casa, sobre todo ante equipos de la MLS, por lo que de confirmarse, será una ventaja que las Águilas podrán aprovechar.