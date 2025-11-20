A pesar de todo, este es el precio de Luis Malagón en el mercado con el América en 2025

Mientras e n el Repechaje Intercontinental hay un jugador cuyo precio nadie se esperaba , muchos tampoco creen el valor de mercado que tiene Luis Ángel Malagón en 2025 con el Club América. Resulta que el portero que está peleando por un lugar en la Selección Nacional de México está valorado en nada menos que 8 millones de euros, una cifra bastante alta.

Al margen de la lucha entre Malagón y Tala Rangel por la portería de la Selección Mexicana , el guardametas de 28 años alcanzó su precio máximo histórico en este 2025 con la institución de Coapa. Luis Ángel arrancó el 2024 con un precio de €5M y lo consiguió subir a casi el doble, un aumento notable que tiene que ver con muchos factores.

Tan bueno es su valor de mercado que se convirtió en el cuarto futbolista del Club América con mejor precio en este 2025. De hecho, al arquero de las Águilas únicamente lo superan el francés Allan Saint-Maximin, Álvaro Fidalgo y Álex Zendejas. Esto habla de lo bien valorado que está Malagón en el conjunto capitalino.

Los 10 jugadores más caros del Club América en 2025

Allan Saint-Maximin (extremo izquierdo, 28 años): 13 millones de euros. Álvaro Fidalgo (mediocentro, 28 años): 9 millones de euros. Álex Zendejas (extremo derecho, 27 años): 9 millones de euros. Luis Malagón (portero, 28 años): 8 millones de euros. Érick Sánchez (pivote, 26 años): 6 millones de euros. Brian Rodríguez (extremo izquierdo, 25 años): 6 millones de euros. Ramón Juárez (defensa central, 24 años): 6 millones de euros. Víctor Dávila (delantero centro, 28 años): 5 millones de euros. Sebastián Cáceres (defensa central, 26 años): 5 millones de euros. Alan Cervantes (pivote, 27 años): 4.5 millones de euros.

La pelea de Luis Ángel Malagón por la portería de México

Mientras que ahora se centra en lo que será la Liguilla con el Club América, hasta hace algunas horas Malagón estaba 100% enfocado en el arco de la Selección Mexicana. Es que el entrenador Javier Aguirre lo puso por encima de Tala Rangel (Chivas) para que ataje frente a Paraguay y lo hizo de gran manera a pesar de la derrota 1-2.

