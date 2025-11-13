Lo que nadie esperó ver sobre Memo Ochoa hacia Luis Ángel Malagón: esto le dijo
El histórico portero de la Selección Nacional coincidió con el futbolista del Club América en una sesión de fotos recientes y a muchos les sorprendió esto
El pasado y el presente de la Selección Nacional y el América se reencontraron recientemente y sorprendieron a todos los aficionados en las redes sociales. Este miércoles, Guillermo Ochoa compartió una imagen en sus historias de Instagram junto a Luis Malagón, salida de una sesión fotográfica de los nuevos uniformes de México.
Pese a que Memo Ochoa tiene el objetivo personal de ser el guardameta titular del seleccionado tricolor en 2026 y disputar así su sexto Mundial, parece que no hay ningún problema con Luis Malagón, quien a día de hoy es el favorito de Javier Aguirre para defender la portería. Esto pudo apreciarse en la foto compartida por el actual jugador del AEL Limassol en la que se los pudo ver sonrientes y abrazados.
"Buenas vibras" fue la frase que utilizó Ochoa para describir su relación que el Señor de la Noche, en la previa de los amistosos de México frente a Uruguay y Paraguay. Es importante mencionar que Memo no fue convocado por Aguirre para estos compromisos y lleva tiempo sin sumar minutos para México.
En lo deportivo, la realidad es que mientras más terreno ganó Malagón, más lo perdió Ochoa. Mientras que uno se afianzó con la titularidad, el otro no disputa un encuentro desde las Concacaf Nations League Finals disputadas en el mes de marzo frente a Panamá (victoria 3-0) y Estados Unidos (derrota por 2-0).
Sin Ochoa, esta es la convocatoria de México para los amistosos de noviembre
Sin la presencia de Memo Ochoa, la Selección de México se enfrentará a Uruguay y Paraguay en los partidos de la fecha FIFA correspondientes al sábado 15 y el martes 18 de noviembre. Para estos encuentros, Aguirre anunció la siguiente convocatoria:
- Porteros: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo
- Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vasquez, Jesús Orozco, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.
- Mediocampistas: Edson Álvarez, Erik Lira, Fidel Ambriz, Gilberto Mora, Erick Sánchez, Orbelin Pineda, Obed Vargas, Marcel Ruiz.
- Delanteros: Alexis Gutiérrez, Roberto Alvarado, Diego Lainez, Raúl Jiménez, Germán Berterame, Armando González, Jorge Ruvalcaba e Hirving Lozano.
¡Listos para nuevos retos! 🇲🇽— Selección Nacional (@miseleccionmx) November 7, 2025
Aquí la convocatoria oficial de Javier Aguirre para los partidos contra Uruguay y Paraguay.
Incondicionales, los esperamos en Torreón y San Antonio. 🏟️#PorMéxicoTodo 👊
*Publicidad para México* pic.twitter.com/kq3FrkObYV