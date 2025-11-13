deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Lo que nadie esperó ver sobre Memo Ochoa hacia Luis Ángel Malagón: esto le dijo

El histórico portero de la Selección Nacional coincidió con el futbolista del Club América en una sesión de fotos recientes y a muchos les sorprendió esto

Ochoa y Malagón
Instagram Luis Malagón - Guillermo Ochoa / @angel_malagonv - yosoy8a
Marco Espósito | DR
Selección Azteca
Compartir

El pasado y el presente de la Selección Nacional y el América se reencontraron recientemente y sorprendieron a todos los aficionados en las redes sociales. Este miércoles, Guillermo Ochoa compartió una imagen en sus historias de Instagram junto a Luis Malagón, salida de una sesión fotográfica de los nuevos uniformes de México.

Pese a que Memo Ochoa tiene el objetivo personal de ser el guardameta titular del seleccionado tricolor en 2026 y disputar así su sexto Mundial, parece que no hay ningún problema con Luis Malagón, quien a día de hoy es el favorito de Javier Aguirre para defender la portería. Esto pudo apreciarse en la foto compartida por el actual jugador del AEL Limassol en la que se los pudo ver sonrientes y abrazados.

Ochoa abrazado a Malagón
Instagram Memo Ochoa / @yosoy8a

"Buenas vibras" fue la frase que utilizó Ochoa para describir su relación que el Señor de la Noche, en la previa de los amistosos de México frente a Uruguay y Paraguay. Es importante mencionar que Memo no fue convocado por Aguirre para estos compromisos y lleva tiempo sin sumar minutos para México.

En lo deportivo, la realidad es que mientras más terreno ganó Malagón, más lo perdió Ochoa. Mientras que uno se afianzó con la titularidad, el otro no disputa un encuentro desde las Concacaf Nations League Finals disputadas en el mes de marzo frente a Panamá (victoria 3-0) y Estados Unidos (derrota por 2-0).

TE PUEDE INTERESAR:

Sin Ochoa, esta es la convocatoria de México para los amistosos de noviembre

Sin la presencia de Memo Ochoa, la Selección de México se enfrentará a Uruguay y Paraguay en los partidos de la fecha FIFA correspondientes al sábado 15 y el martes 18 de noviembre. Para estos encuentros, Aguirre anunció la siguiente convocatoria:

  • Porteros: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo
  • Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vasquez, Jesús Orozco, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.
  • Mediocampistas: Edson Álvarez, Erik Lira, Fidel Ambriz, Gilberto Mora, Erick Sánchez, Orbelin Pineda, Obed Vargas, Marcel Ruiz.
  • Delanteros: Alexis Gutiérrez, Roberto Alvarado, Diego Lainez, Raúl Jiménez, Germán Berterame, Armando González, Jorge Ruvalcaba e Hirving Lozano.

Guillermo Ochoa
Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Fidel Martínez lanza mensaje claro: “Si no sueñas con el Tri, ¿cuál es tu sueño?”
Thumbnail
Selección Azteca
Obed Vargas convocado al Tri | ¿La nueva joya de México rumbo al Mundial 2026?
Thumbnail
Selección Azteca
Convocatoria con nombres interesantes
Thumbnail
Selección Azteca
¿Qué tanto conoce a su equipo? Preguntas rápidas al Vasco Aguirre
Thumbnail
Selección Azteca
NUEVO delantero en la Selección Mexicana 🇲🇽⁣
1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
×
×