Lo que sabemos del fichaje de David Alaba con el América de la Liga MX ¿De merengue a azulcrema?

El jugador de Austria, David Alaba podría ser nuevo fichaje del Club América para este torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con el que se agitaría el mercado mexicano con la llegada de un jugador de ese calibre que llegó en su mejor momento como profesional a tener un valor de hasta 65 millones de euros.

David Alaba, de 34 años de edad se encuentra sin equipo cuando sin duda aún tiene facultades para seguir jugando, luego de que hace un par de meses estaba jugando la Copa Mundial de la FIFA 2026 con su Selección de Austria, motivo por lo que esa última experiencia también sería interesante para sumarlo al grupo que dirige Guillermo Almada.

Además América necesita un refuerzo en la defensa, y David Alaba puede jugar como defensa central, como lateral o bien como mediocampista, por lo que es una pieza interesante del cual el Ame podría sacarle provecho.

Lo que también estaría a su favor es que Alaba es un agente libre, por lo que los 3 millones en los que está valorado no tendrían que pagarlo, y el jugador tendría que llegar a un acuerdo con el Ame de acuerdo a sus expectativas salariales y lo que pueda y quiera ofrecer el cuadro azulcrema.

Revelan el interés y vinculó que habría entre David Alaba y el Club América

El periodista Mateo Moretto expuso en redes sociales que "América estaría valorando firmar a David Alaba", siendo el reporte que se suma a versiones en la prensa española sobre esta transferencia que colocan a Alaba como una tentativa opción del Ame.

5 motivos por los cuales David Alaba podría ser el fichaje BOMBA del América