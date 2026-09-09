Cuánto le costaría al América el fichaje de David Alaba: esto es lo que favorece al club azulcrema

El Club América buscaría al ex Real Madrid, David Alaba, para reforzar su defensa en el Apertura 2026. En ese marco muchos se preguntan cuánto debería pagar el equipo de Coapa para hacerse con los servicios del jugador de Austria.

El futbolista austriaco terminó su contrato con el conjunto español y actualmente se encuentra como agente libre. Por ese motivo, el Club América no debería pagar ni un centavo por David Alaba, una situación ventajosa para las Águilas. Mientras tanto, el América también buscaría a un exjugador del Barcelona.

David Alaba llegaría gratis al Club América

La principal ventaja para el Club América es que no tendría que pagar un traspaso por David Alaba. El defensor finalizó su vínculo con el Real Madrid en junio de 2026. Por esta razón, las Águilas podrían negociar directamente las condiciones de su contrato sin desembolsar dinero por sus derechos federativos.

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Alaba disputó su último partido con el Real Madrid el 23 de mayo de 2026. Posteriormente, volvió a representar a Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su último encuentro oficial fue el 2 de julio, cuando Austria perdió 3-0 frente a España en los dieciseisavos de final.

|Crédito: Instagram/@davidalaba

Lo que necesita América para fichar a David Alaba

Aunque el traspaso sería gratuito, el Club América tendría que realizar una importante inversión en el salario de David Alaba. Durante su etapa con el Real Madrid, el austriaco estaba entre los tres jugadores mejor pagados de la plantilla. El club también tendría que acordar la duración del vínculo y los posibles bonos incluidos en el contrato.

Además del aspecto económico, América tendría que convencer a Alaba de continuar su carrera fuera de Europa. En caso de concretarse, el fichaje permitiría al América incorporar a un futbolista con 38 títulos profesionales, incluidos 4 trofeos de Champions League entre Bayern Múnich y Real Madrid, sin pagar una cifra de transferencia por su llegada.

