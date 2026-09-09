Club América alistaría el FICHAJE BOMBA de David Alaba para el Apertura 2026 de la Liga MX

Desde España trasciende que el jugador austriaco David Alaba podría ser el PRÓXIMO BOMBAZO de las Águilas del América, pues actualmente es agente libre y se encuentra sin equipo con el cierre inminente del mercado en las diferentes Ligas, el central que jugó el Mundial del 2026 estaría interesado en llegar al cuadro azulcrema para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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Desde la noche del martes se comenzó a hablar de este posible movimiento, pero con el paso de las horas ha tomado más fuerza la posibilidad de que el defensor pase de jugar en el Real Madrid a militar con el Ame, que luego de haber vendido a Sebastían Cáceres, necesitaría un refuerzo en la posición y qué mejor que un jugador de ese calobe como lo es David Alaba quien además le caería bien a la Liga MX por poder ver a un jugador de otro nivel e impacto.

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Alaba culminó su contrato recientemente con el Real Madrid; jugando para los merengues su nivel cayó en esa altísima exigencia y con ello su valor en el mercado, pasando en 2023 de estar valorado en 55 millones de euros, ha tener actualmente un valor de solo 3 millones de euros.

Aunque ese es su valor de David Alaba, las Águilas del América no tendrían que pagar esa cantidad, pues ya es jugador libre sin contrato y tan solo tendrían que llegar a un buen acuerdo en el tema salarial, bonos, objetivos y tiempo en el que sería ligado con el América, lo que en conjunto facilita el movimiento.

David Alaba tendría que tomar una decisión y América ir por todo por ese FICHAJE

El jugador defensivo David Alaba, de 34 años, si no quiere quedarse sin equipo en el futbol profesional, tedrá que tomar una decisión pronto, pues el mercado de fichajes de México cerrará este viernes 11 de septiembre y el tiempo se agota también para el América para poder sumar ese refuerzo que ha dicho el entrenador Almada, aún le falta en su equipo.