Club América le ganó a San Diego FC, pero igual Guillermo Almada se quejó por esto de la Leagues Cup

El Club América arrancó con una victoria su calendario de la Leagues Cup 2026 al derrotar 3-1 al San Diego FC en el Estadio Azteca (ahora Banorte). El resultado dejó buenas sensaciones para Guillermo Almada, aunque el entrenador aprovechó la conferencia de prensa para quejarse del torneo.

Mientras Brian Rodríguez sigue siendo noticia en el América, el director técnico reconoció el trabajo de sus jugadores. Sin embargo, también volvió a pedir cambios en el formato de la competencia, al considerar que la distribución de las sedes debería ser más equilibrada entre la Liga BBVA MX y la MLS.

Guillermo Almada volvió a cuestionar el formato de la Leagues Cup

El director técnico de las Águilas explicó que, en un torneo organizado entre dos ligas, lo más lógico sería que ambas tuvieran las mismas condiciones para disputar sus encuentros como locales.

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“Lo más natural entre la MLS y México es que el 50% de los partidos se jueguen allá y el otro 50 % aquí. Pasa en todas las competencias internacionales. Las reglas no las ponemos nosotros, uno solo opina de la equidad”, afirmó Almada.

Almada cuenta con Licencia Pro de entrenador otorgada por la Conmebol.|Club América

Almada destacó la actuación del Club América

Más allá de esa postura, el entrenador del equipo de Coapa se mostró conforme con el rendimiento de las Águilas frente al San Diego FC, un rival al que calificó como complicado por la idea de juego que ha desarrollado desde su llegada a la MLS.

“Lo importante era ganar y seguir evolucionando. San Diego es un rival complicado, tiene una idea que desde hace tiempo viene manejando y en los 90 minutos nos llevamos un resultado justo”, señaló el DT uruguayo de las Águilas.

|Crédito: Instagram/@clubamerica

América también sigue buscando refuerzos

Durante la conferencia, Almada confirmó que la directiva continúa analizando posibles incorporaciones antes del cierre del mercado de fichajes. El entrenador explicó que la intención no es cubrir posiciones debilitadas, sino aumentar la competencia interna dentro de la plantilla azulcrema.

El América debutó con autoridad Cup gracias a los goles de Brian Rodríguez, Erick Sánchez e Isaías Violante. Ahora buscará mantener el paso perfecto en el torneo, mientras Almada insiste en que la Leagues Cup puede mejorar para ambas ligas.

