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Fútbol

¡Se metió por la tierra! Armando Hormiga González, CONFIESA tener visitantes inesperados en su casa en Grecia ahora como jugador del Olympiacos

El jugador Armando Hormiga González, quien marcó doblete y asistió en juego de Copa de Grecia, afirmó que en su casa en Grecia, se ha llevado un par de curiosas sorpresas.

omar villarreal armando hormiga gonzalez entrevista

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Armando Hormiga González, delantero del Olympiacos de Grecia, habló con Omar Villarreal este martes tras su partido de Copa en contra de Volos New Football Club, en el que el mexicano marcó un par de goles y asistió para la victoria de 3-2. En una amena charla tras el silbatazo, el ex de las Chivas reveló que en su corta estancia en ese recóndito país, ya tiene dos sorpresivos visitantes.

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La Hormiga González lleva ya tres goles como jugador de esta importante escuadra del futbol griego y en la conversación con el Villa Villa su semblante es de emoción y adaptación al futbol de aquella Liga y país.

La Hormiga, quien porta el número 34 con Olympiacos como sucedió con las Chivas, además reveló que ya tiene en Grecia una casa, ya probó los gyros, comida típica, pero que no ha tenido oportunidad de conocer la ciudad y los puntos más emblemáticos y es que abundó que es "entrenar, descansar, tener partido, descansar y entrenar", pero que espera ese momento en el que se pueda dar una chance para conocer.

Y es que la Hormiga González fue firmado por este conjunto para los próximos 5 años a reserva de que el periodo se recorte pasando a algún otro equipo en el transcurso.

Los dos sorpresivos visitantes de la Hormiga González ahora que vive en Grecia y juega con Olympiacos

La Hormiga González, también explicó en la entrevista que curiosamente tiene dos sorpresivos visitantes en Grecia, en la casa en la cual ya está instalado y se trata de un gatito que llega al domicilio pero también se quedó sorprendido por una tortuga gigante que entró.

“Ya hasta tengo un gato, que se metió al jardín”, dijo entre risas Hormiga González, pero también agregó que “una tortuga gigante entró y no sé porqué, como que se metió por la tierra o algo así y ya me la voy a quedar de mascota”, dijo el mundialista con México este 2026.

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Olympiakos vs Volos Hormiga González

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