Brilló con Club América y ahora jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para un país sudamericano

A pocos días del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Marcelo Bielsa hizo oficial la lista de 26 jugadores convocados para representar a Uruguay en la justa mundialista. El nombre de Federico Viñas se hizo presente en dicha lista y el exgoleador del Club América jugará por primera vez un campeonato del mundo con la selección mayor de su país.

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Tras consolidar un rendimiento regular en esta última temporada con el Real Oviedo, registrando 33 partidos jugados, 9 goles y una asistencia según el sitio especializado Transfermarkt. Viñas se aseguró su presencia en la justa mundialista. En la delantera presentada por Bielsa, Federico estará acompañado en la delantera por Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez.

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Los aficionados del Club América recuerdan de forma inmediata el impacto que tuvo el uruguayo durante su estancia en el equipo y en la Liga BBVA MX en general. Viñas llegó a territorio azteca como un elemento desconocido para incorporarse a las filas de las Águilas y terminó registrando un total de 24 goles anotados en partidos oficiales, disputando más de 100 compromisos con la playera del conjunto azulcrema. Además, formó parte de las alineaciones que pelearon por el título nacional y que, posterior a su salida, se terminaron consagrando.

A pesar de sufrir algunas rachas de sequía goleadora durante su estadía en el América, el futbolista charrúa se ganó los aplausos de la afición azulcrema en reiteradas ocasiones en el Estadio Ciudad de México. Ahora, con actualidad en el Real Oviedo, Viñas tendrá su primera experiencia mundialista.

Uruguay comparte el grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Los dirigidos por el 'Loco' Bielsa debutarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el domingo 15/06 ante Arabia Saudita, luego jugarán ante Cabo Verde y cerrarán la fase de grupos en un duelo que se llevará los reflectores ante España.