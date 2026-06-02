4 frases en inglés que les puedes decir a los extranjeros para invitarlos al after en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cada vez más cerca y la Ciudad de México ya está preparada para recibir a los millones de turistas que se pasearán por las calles siguiendo a su seleccionado. Teniendo en cuenta la cantidad de países que hablan en inglés y estarán jugando en tierras aztecas, hay frases claves que el aficionado mexicano debe saber para invitar a extranjeros a algún evento.

Las frases en inglés para invitar a fanáticos a un after

Además de puntos clave en donde los aficionados podrán ver los partidos de sus selecciones, la CDMX prepara distintos after para continuar con el ritmo mundialista postpartido. Por lo tanto, el ciudadano mexicano tendrá la posibilidad de invitar a sus pares extranjeros a recorrer la capital. Sin embargo, la barrera del idioma siempre puede aparecer en estas ocasiones.

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Las frases en inglés que debes saber para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Para que el idioma no sea una traba, a continuación te dejamos en castellano e inglés, cómo invitar al aficionado turista a los after de la Copa Mundial de la FIFA 2026™:



"The match is over, but the party isn't. Want to join us for the after?" (El partido terminó, pero la fiesta no. ¿Quieres acompañarnos al after?) "We're heading to a nearby bar to celebrate the game. Feel free to come with us!" (Vamos a un bar cercano para celebrar el partido. ¡Siéntete libre de venir con nosotros!) "Let's keep the World Cup vibes going. Join us for some drinks and good conversation!" (Sigamos con el ambiente mundialista. ¡Acompáñanos por unas bebidas y una buena charla!) "Great game! We're meeting up after the match—you're welcome to join the group." (¡Gran partido! Nos reuniremos después del encuentro; eres bienvenido a unirte al grupo.)

Sabiendo y pronunciando de la mejor manera estas cuatro frases, ya hay herramientas suficientes para salir a disfrutar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Ciudad de México y no dejar a ningún aficionado extranjero afuera.