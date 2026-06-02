15 palabras mexicanas que los extranjeros siempre quieren aprender durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Mientras muchos se preguntan en qué ciudad nació cada uno de los jugadores de la Selección Nacional de México, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ habrá muchos turistas en la CDMX, en Jalisco y en Monterrey que seguramente querrán conocer diferentes cosas de la cultura azteca. Particularmente hay 15 palabras mexicanas que los extranjeros deben saber.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ —con estos convocados en México— ya trae visitantes internacionales a tierras aztecas, y con ellos, el inevitable choque cultural. Más allá de los estadios, los turistas buscan conectar con la identidad local. Existen ciertas expresiones indispensables que todo visitante quiere aprender para integrarse por completo a la fiesta del futbol.

Una por una, las 15 palabras mexicanas ideales para los extranjeros en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™

¡Órale!: Una de las expresiones más famosas del país; se utiliza para manifestar sorpresa, aprobación, ánimo o como reacción ante una jugada inesperada. Güey: La palabra de cajón que se usa constantemente para referirse a un amigo, conocido o a cualquier persona en una charla informal. No manches: El término ideal para cuando algo sorprende, impresiona o parece sumamente difícil de creer dentro o fuera de la cancha. Chido: Una forma corta y directa para decir que algo es bueno, agradable, divertido o genial. Ahorita: La palabra que más confunde a los extranjeros, ya que puede significar en este momento, en unos minutos o incluso más tarde. Carnal: Una manera entrañable y amistosa de llamar a un amigo muy cercano, tratándolo como si fuera un hermano de sangre.

Chela: El término informal por excelencia que los turistas memorizan rápido para pedir una cerveza bien fría en los días de partido. Fiesta: Aunque se entiende en todo el mundo hispano, aquí evoca las celebraciones y convivencias únicas que los visitantes mueren por experimentar. Antojo: Describe el deseo repentino de comer algo específico, un concepto arraigado a la gastronomía que los extranjeros descubren en cada esquina. Mande: La tradicional y educada respuesta que se utiliza para pedirle a alguien que repita lo que acaba de decir.

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