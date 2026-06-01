Por esta razón Club América ya casi no tiene chances de jugar el Mundial de Clubes 2029

El Club América tiene a una figura que triplicó su precio en los últimos tiempos y también es uno de los equipos que más se ha destacado en los últimos años en el plano nacional, siendo tricampeón de México. Sin embargo, esto no se vio reflejado a nivel continental y hay una razón por la que prácticamente ya no tiene chances de jugar el Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

Mientras el América piensa en fichar refuerzos para mejorar su plantilla y competir al máximo en las próximas temporadas, lo cierto es que disminuyeron sus probabilidades de disputar el torneo de clubes más grande del planeta. Esto se debe a que otros dos equipos mexicanos ya conquistaron la Concacaf Champions Cup, restando cualquier posibilidad por ránking.

The Champion Trophy during the match between Los Angeles FC and America as part of Play-In prior to 2025 FIFA Club World Cup, at BMO Stadium on May 31, 2025 in Los Angeles, California, United States.|MEXPORT

Por qué Club América tiene menos posibilidades de jugar al Mundial de Clubes 2029

Concacaf solo tiene cuatro cupos para el Mundial de Clubes siempre y cuando se respete el mismo formato y la misma cantidad de equipos que disputaron el torneo de 2025. Es decir que al América solo le quedan dos oportunidades: la Concachampions 2027 y la 2028.

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Lo que complica mucho su clasificación es que, en caso de que la FIFA amplíe el número de equipos, como lo ha hecho en la Copa Mundial 2026™ de selecciones, hay que recordar que solo se permiten dos equipos por país. Es decir que aunque en el ranking América esté mejor posicionado, el cupo mexicano ya está ocupado. Solo le sería permitido si gana la Concachampions.

Crédito: Mexsport

Los equipos de Concacaf ya clasificados al Mundial de Clubes

Tras disputarse las ediciones de 2025 y 2026, Cruz Azul y Deportivo Toluca FC son los dos equipos de la Concacaf que ya garantizaron su participación en el Mundial de Clubes 2029. Quedan dos cupos para los campeones de las ediciones 2027 y 2028. Lo positivo para las Águilas de Coapa es que ya clasificaron a la edición del año que viene.

El día que Club América se perdió una chance dorada de jugar el Mundial de Clubes

Cabe recordar que América estuvo muy cerca de jugar el Mundial de Clubes 2025, pero perdió el partido de repechaje contra LAFC de una manera increíble. Ahora quiere la revancha y le quedan dos oportunidades.