La tajante respuesta de Juan Brunetta al interés del América que rompe el corazón de las Águilas

Juan Brunetta ha estado en el radar de varios equipos de la Liga BBVA MX para afrontar la próxima temporada. El ofensivo de Tigres ha tenido una gran temporada en San Nicolás, logrando clasificar a la Liguilla del Clausura 2026 y estacionado en la final de la Concacaf Champions Cup. El Club América es uno de los más interesados, pero fue el propio jugador quien derrumbó todos los rumores acerca de una posible salida.

El mediocampista argentino estuvo presente en la conferencia de prensa previo al duelo contra Toluca por la final de la Concachampions y allí fue consultado sobre su futuro. Lejos de insinuar con una posible salida, Brunetta remarcó que solo está pensando en el partido definitorio contra los Diablos Rojos y, además, afirmó que se siente feliz en Tigres. De esta manera, es posible que la UANL cuente con el ex Santos Laguna por un tiempo más.

“Estoy enfocado totalmente en la final de mañana. Después de la final veremos qué dice el club, qué es lo mejor y qué quiero yo”, expresó en primera instancia y luego complementó: “Estoy feliz en Tigres, la verdad. Estoy en un club increíble que compite”.

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El gran año de Brunetta en Tigres

Cabe resaltar que Brunetta es un jugador indispensable para el esquema de Guido Pizarro. Jugó los 19 partidos que disputaron los auriazules en el Clausura 2026, siendo titular en 15 de ellos. Se despachó con 8 goles y repartió 5 asistencias, siendo el segundo jugador con mayor contribuciones directas de gol por detrás de Ángel Correa.

La plataforma especializada en datos, SofaScore, posicionó a Brunetta como el mejor futbolista de Tigres en todo el Clausura 2026 con una puntuación de 7.29 sobre 10. El portero Nahuel Guzmán y el mexicano Diego Lainez completaron el podio. Estas estadísticas demuestran la importancia del argentino en el cuadro universitario, por lo que no lo dejarán ir fácilmente.

El contrato de Juan Brunetta con Tigres

El futbolista de 29 años aún tiene vínculo vigente con el cuadro del norte. De acuerdo a la información que comparte la plataforma especializada, Transfermarkt, su contrato con Tigres expira el 31 de diciembre de 2027. Además, la fuente citada señala que su valor de mercado actual es de 9 millones de euros, cifra que puede ser utilizada como referencia para entablar negociaciones por su traspaso.

