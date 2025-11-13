El Club Deportivo Guadalajara confirma la salida de DT en el Apertura 2025

Este jueves 13 de noviembre del 2025, el conjunto del Club Deportivo Guadalajara dio a conocer en sus redes sociales y en su página web a través de un comunicado, que el entrenador Arturo Ortega deja de ser el director técnico del Tapatío luego de quedar eliminado en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

El club le agradeció por su labor en las diferentes áreas en las que colaboro en el tiempo que estuvo en el equipo y le desearon éxito en sus próximos proyectos.

Además, dieron a conocer que en las próximas semanas van anunciar al nuevo entrenador que tendrá el Tapatío para la Liga de Expansión.

"El Club Deportivo Guadalajara informa que Arturo Ortega ha dejado de ser el director técnico del Tapatío.

Le agradecemos su labor en las diferentes áreas del club en las que colaboró durante el tiempo que formó parte de la institución y le deseamos éxito en sus futuros proyectos.

En las próximas semanas anunciaremos al nuevo entrenador de la filial Rojiblanca en la Liga de Expansión MX."

Los números del Tapatío en el Apertura 2025

El conjunto del Tapatío no logró clasificar a la Liguilla del Apertura 2025 al terminar en el onceavo lugar de la tabla con 15 puntos conseguidos. El equipo logró cuatro victorias, tres empates y siete derrotas en todo el torneo por lo que los resultados no fueron del agrado de la directiva.

Luego de tener varios torneos logrando pelear por el título y de haber conseguido ganar el título en el Apertura 2024, el tener una temporada con malos resultados causó la salida del entrenador Arturo Ortega.