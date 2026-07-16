Este es el club europeo que tendrá más jugadores en la final España vs Argentina

La Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya está confirmada y tanto Argentina como España se verán las caras en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey el próximo domingo 19 de julio. El torneo está llegando a su fin, que en principio tenía a Manchester City como el club europeo con mayor cantidad de representantes. Sin embargo, esto cambió para la Final de la competición.

El partido definitorio para conocer al nuevo campeón del mundo tendrá como club con mayor cantidad de representantes a Atlético de Madrid. El equipo que es dirigido por Diego Pablo Simeone tendrá un total de 9 futbolistas repartidos entre ambas selecciones y que disputarán la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto español se colocó por encima de equipos como el Barcelona, Arsenal, Tottenham y Athletic Club.

Atlético de Madrid vs Brujas en Champions League|x/Atleti

Atlético de Madrid tendrá más jugadores en la final España vs Argentina

El Atlético de Madrid tendrá oficialmente a nueve jugadores en la Final de la justa veraniega: cuatro representando a España y cinco defendiendo la camiseta de Argentina.

La cifra puede elevarse hasta diez cuando se incluye a Nicolás González. El futbolista argentino disputó la última temporada cedido en el conjunto rojiblanco, pero su préstamo terminó y sus derechos federativos volvieron a pertenecer a la Juventus. Por esta razón, algunos recuentos lo consideran jugador del Atlético y otros lo excluyen.

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Los cuatro representantes del cuadro madrileño en la Selección Española son Álex Baena, Marcos Llorente, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo. Este último fue incorporado recientemente por el Atlético, aunque comenzó el torneo como futbolista del Bayer Leverkusen.

Por Argentina, los jugadores rojiblancos son Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. A ellos se agrega Nicolás González bajo el criterio de considerar al club en el que jugó antes del Mundial.

Argentina, ante una posible sanción por parte de la FIFA|Crédito: Mexsport

El Atlético supera al Barcelona en la Final del Mundial

El Atlético de Madrid superará al Barcelona, que tendrá ocho representantes, todos dentro de la convocatoria de España. Entre ellos aparecen Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Ferran Torres y Dani Olmo.

De acuerdo con el recuento oficial, los nueve jugadores del Atlético constituyen una cifra histórica para una final mundialista. El Barcelona también tuvo ocho representantes en Sudáfrica 2010, mientras que la Juventus alcanzó esa misma cantidad en Alemania 2006.

De esta manera, sin importar qué selección levante el trofeo, el Atlético de Madrid tendrá jugadores campeones del mundo el domingo 19 de julio. España y Argentina definirán el título en Nueva York, en una final que también tendrá al conjunto rojiblanco como uno de sus principales protagonistas.