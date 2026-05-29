Equipo de la Liga BBVA MX dejó ir a su gran figura y registró su peor temporada en décadas

Club León tuvo una temporada para el olvido dentro de la Liga BBVA MX y no pudo ingresar a la Liguilla en ninguno de los dos torneos. El primer técnico en tomar las riendas del proyecto deportivo fue Eduardo Berizzo, quien estuvo lejos de cumplir las expectativas y fue despedido tras haber dirigido 11 jornadas del Apertura 2025. En su lugar, la directiva del cuadro esmeralda designó a Ignacio Ambriz como su sucesor.

En el medio, el conjunto de Guanajuato contaba con su máxima estrella: James Rodríguez. A pesar de no tener la cantidad de minutos esperados a raíz de lesiones, el colombiano se transformó en la principal referencia ofensiva en el ataque de León y cerró una temporada con 34 partidos jugados. Marcó un total de 5 goles y repartió 9 asistencias, sin embargo, el equipo no cumplió con las expectativas y el ex Real Madrid salió del club tras el Apertura 2025.

James Rodríguez, exjugador de León|Crédito: Getty Images

Crisis total: El desastroso Apertura 2025 y el adiós de Ambriz

León finalizó el Apertura 2025 de forma desastrosa: apenas 13 puntos en 17 jornadas disputadas y finalizando en la decimoséptima posición de la tabla general de la Liga BBVA MX. Pese a ello, la directiva del cuadro esmeralda decidió mantener a ‘Nacho’ Ambriz en los banquillos, decisión que pesó para el Clausura 2026, ya que fue despedido en la Jornada 11 al ser goleado 3-0 por Xolos de Tijuana en el Nou Camp.

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La Fiera consiguió un respiro con la contratación de Javier Gandolfi, entrenador que venía de ser campeón en Colombia con Atlético Nacional. El técnico argentino pudo remontar un poco el mal inicio de torneo y finalizó el Clausura 2026 en la décima posición con 22 unidades en 17 fechas disputadas. Sin embargo, el registro en conjunto de ambos torneos es terrorífico para León.

during the 13th round match between Leon and Atlas as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Nou Camp Stadium, on April 04, 2026 in Leon, Guanajuato, Mexico.|Eduardo Serratos/MEXSPORT

Números de terror: León revive sus peores fantasmas tras la era James

Resulta que el cuadro esmeralda acumuló 19 derrotas en la temporada 2025-26 de la Liga BBVA MX, registro que no repetía desde la campaña 2001-02, justo antes de perder la categoría. Este mal momento podría estar relacionado con la salida de James Rodríguez, jugador que fue fundamental para León y que no lograron reemplazar tras su salida hacia Minnesota United de la MLS.

Cabe destacar que León consiguió ingresar a la Liguilla durante el Clausura 2025, torneo donde el colombiano fue una de las grandes figuras del conjunto de Guanajuato. En aquella ocasión, cayó eliminado en Cuartos de Final frente a Cruz Azul y, desde ese entonces, el equipo no volvió a participar de la Fiesta Grande del futbol mexicano.