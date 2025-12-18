Club León tiene mucho por mejorar: quedó último en Apertura 2025 en uno de los aspectos claves del juego

logo deportes horizontal
Fue el penúltimo de la tabla de posiciones y el peor de todos en algo fundamental

Escrito por:  Diego Gonzalez | DR

El Club León se despidió de James Rodríguez pero intenta armar un plantel competitivo para el Clausura 2026. Claro, es que necesita mejorar la pésima imagen que dejó en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, torneo en el cual terminó penúltimo en la tabla de posiciones de la fase regular y quedó en el último lugar en algo fundamental para el juego.

Mientras se habla de que León quiere blindar a un jugador que le ha dado alegrías , la institución sabe que debe revertir las pésimas estadísticas que mostró en el Apertura 2025, cuando su equipo fue el que menos goles convirtió a lo largo de todo el torneo, con mucha diferencia con respecto al resto de las instituciones de la Liga MX.

James Rodríguez, jugador del Club León

El Club León fue el equipo que menos goles convirtió en el Apertura 2025

En la lista de los equipos con menos goles a favor del Apertura 2025 de México, el Club León fue el peor de todos los equipos en cuanto a producción ofensiva, terminando el campeonato con apenas 14 goles a favor, superando por mucha diferencia al resto de los equipos de la Liga BBVA MX. Por supuesto, debe mejorar mucho para el próximo torneo.

Club León a la cabeza: La lista de los equipos con menos goles a favor del Apertura 2025

  • Club León: 14
  • Querétaro: 19
  • Mazatlán: 20
  • Puebla: 21
  • Santos Laguna: 22
  • Necaxa: 24
  • Atlas: 24
  • Pumas UNAM: 25
  • Pachuca: 25
  • Atlético San Luis: 25

El resto de los equipos de la Liga BBVA MX marcaron por lo menos 31 goles a lo largo del Apertura 2025. Por otro lado, el Club León solo quedó por debajo del Puebla en diferencia de gol. Pues uno terminó con -17 y el otro con -21, respectivamente. De todos modos, la debilidad ofensiva de los de Guanajuato los hizo quedar muy mal en el torneo.

Tan malo fue el Apertura 2025 del Club León que ya se cambió al entrenador y en septiembre llegó el despido de Eduardo "Toto" Berizzo para que se produzca la llegada de Ignacio "Nacho" Ambriz como el nuevo director técnico.

