León se blindará con un jugador que ya le ha dado buenos momentos y que no quisieron en otro equipo

El Club León no tuvo el Apertura 2025 que esperaba y finalizó la fase regular en los puestos más bajos de la tabla, lejos de incluso clasificar al Play In de la Liga BBVA MX. En este contexto, el conjunto de Guanajuato comienza a prepararse para afrontar el Clausura 2026 y, mientras busca olvidar a James Rodríguez , se pudo dar a conocer que la directiva y abrochó al primer refuerzo por pedido de Ignacio Ambriz, entrenador del primer equipo.

Iván Rodríguez regresa a León tras dos temporadas

Reportes indican que León llegó a un acuerdo con Necaxa para que Iván Rodríguez regrese al cuadro esmeralda en el próximo libro de pases para vivir su segunda etapa como jugador de la Fiera. El mediocampista se encontraba a préstamo y los Rayos no mostraron mucha resistencia a la hora de dejarlo ir, por lo que continuará cumpliendo su contrato en Guanajuato. Por otro lado, el futuro de James podría estar dentro de la Liga BBVA MX .

Iván Rodríguez deja Necaxa y se une a León

León planea blindar su mediocampo con la llegada de Iván Rodríguez

De acuerdo a la información, el futbolista de 29 años llegará a León con el objetivo de protegerse de cualquier eventualidad que pudiera ocurrir con ofertas por cualquiera de los centrocampistas del club. Un caso particular es el de Nicolás Fonseca, jugador uruguayo que ya fue pretendido por el Valencia de España en mercados anteriores. Sin embargo, es una realidad que Rodríguez tendrá una gran competencia en dicha zona.

Resulta que el ‘Jefe’ Rodríguez se sumará a un plantel que ya cuenta con Tadeo Estrada, Rodrigo Echeverría, Nicolás Fonseca, Fernando Beltrán y Jordi Cortizo en la zona del medio del campo, por lo que deberá ganarse la confianza de Nacho Ambriz para tener minutos de calidad durante el Clausura 2026.

Nacho Ambriz habría pedido el fichaje de Iván Rodríguez

Los reportes indican que la directiva no tenía en mente el nombre de Iván Rodríguez, pero fue Nacho Ambriz quien lo puso sobre la mesa. Resulta que el entrenador de León ya conoce al mediocampista por haberlo dirigido durante el año 2020, período donde la Fiera obtuvo el título de Guard1anes 2020, última consagración hasta la fecha.

El paso de Iván Rodríguez por los Rayos de Necaxa

El mediocampista central estuvo dos temporadas fuera de León, jugando muy poco con el América, aunque tuvo una mayor participación en Aguascalientes. El ‘Jefe’ Rodríguez disputó un total de 32 partidos con Necaxa, siendo uno de los jugadores más valiosos en el equipo que, en ese entonces, era dirigido por Nicolás Larcamón. Durante ese momento, los Rayos alcanzaron los cuartos de final de la Liga BBVA MX con Rodríguez como referente.