León se despide de James Rodríguez, pero ya se ilusiona con este crack que ya brilló en México

El Club León ya sabe que no contará con James Rodríguez de cara al año próximo, pues el colombiano no renovará su contrato con la institución y ya varios equipos sudamericanos están intentando abrochar su fichaje . Perder a un jugador como el nacido en Cúcuta es un golpe duro para cualquier equipo, por lo que la Fiera buscará pasar rápido la página y centrarse en el mercado de pases venidero, donde tienen a una joya mexicana en carpeta.

Club León quiere olvidar a James con el fichaje de Pablo Monroy

Reportes indican que Pablo Monroy fue el primer pedido de Ignacio Ambriz, entrenador de León, para sumarse al conjunto de Guanajuato en el mercado invernal. El cuerpo técnico cree que el equipo debe ser reforzado en la última línea y el joven lateral de 23 años encajaría perfecto en la planificación, tanto desde lo futbolístico como desde lo económico. Cabe destacar que James Rodríguez también es buscado en Europa .

Jonathan Duenas Pablo Monroy es buscado por León

De acuerdo a la información, Monroy llegaría a préstamo a León y no mediante una venta, por lo que desde el cuadro esmeralda solamente deberán hacerse cargo del salario del futbolista. Cabe resaltar que el nacido en Pachuca tiene contrato con Pumas hasta junio de 2027, por lo que es posible negociar una cesión de cara al próximo libro de pases.

La postura de Pablo Monroy de jugar en León

Los reportes indican que Monroy aceptaría fichar por León en el mercado invernal, principalmente porque en Pumas no ha tenido la cantidad de minutos que hubiese deseado. Efraín Juárez no lo tendrá en cuenta de cara al Clausura 2026, por lo que el club está dispuesto a dejarlo ir para que continúe sumando experiencia dentro del futbol mexicano. Mientras tanto, las negociaciones entre ambos clubes ya habrían comenzado.

¿James Rodríguez podría jugar en Pumas?

Recientes informaciones indican que, a pesar del interés del Orlando City de la MLS, James Rodríguez estaría pujando para jugar en el club universitario. La principal razón sería que allí se encuentran dos de sus amigos: Álvaro Angulo y Keylor Navas. Sin embargo, resulta ser más un deseo del propio colombiano que de Pumas. Hasta el momento, no ha habido charlas entre el jugador y la institución auriazul.