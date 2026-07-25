Piloto argentino pide disculpas tras burlarse de la afición española por los festejos del Mundial 2026

Franco Colapinto volvió a estar en el ojo de la tormenta tras reavivar el cruce entre argentinos y españoles luego de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El piloto de la Fórmula 1 había compartido declaraciones con un tono fuera de lugar, criticando los festejos de los aficionados españoles luego de que España derrotara a Argentina en la definición del título mundial.

Dichas palabras de Colapinto no cayeron para nada bien entre el público europeo, por lo que recibió críticas desmedidas de forma inmediata en sus redes sociales. Ante la repercusión que tuvieron sus dichos, el corredor de la escudería Alpine debió aclarar la situación y decidió pedir disculpas a la afición de España.

Colapinto|Reuters

Las disculpas de Colapinto hacia la afición española

Previo al Gran Premio de Hungría 2026, el piloto argentino se refirió a las declaraciones que había compartido días atrás y trató de enmendar su error: “Los españoles me están odiando, así que te amo España, y perdón por mis comentarios”, expresó en primera instancia.

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Sin embargo, volvió a recalcar que su forma de festejar podría mejorar, según su criterio: “Pero ustedes necesitan mejorar las canciones, eran aburridos”, insistió Colapinto. A pesar del pedido de disculpas, las mismas generaron opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales.

"Perdón por mis comentarios, pero tienen que mejorar un poco sus canciones" 🤣



Franco Colapinto y sus disculpas a los españoles tras la final del Mundial. pic.twitter.com/ZjMm1IjUCk — Diario Olé (@DiarioOle) July 25, 2026

¿Qué había dicho Colapinto sobre los festejos de España?

El jueves 23 de julio, el piloto de Alpine tuvo una entrevista con ESPN y allí había expresado sus sensaciones tras la final perdida ante España: “Estoy re caliente. Ya estaba mejor, me había recuperado del golpe, y me vine acá con esta gente. Se ponen la camiseta ahora, cuando ganan, es una vergüenza. No tienen ni canciones para cantar. Estaban quemando una camiseta de Argentina, de Messi... La querían quemar y ni les prendía fuego”.

Previo a estas declaraciones, Colapinto había sido más discreto, pero manteniendo su disgusto con las canciones españolas: “Felicito a España por la victoria. Espero que sean más creativos con las canciones el próximo Mundial. Fueron un poco aburridos. Parece que somos enemigos ahora. No me gusta ver este desenlace con gente quemando camisetas de Messi”.