El día en que Fernando Alonso ganó el GP de Singapur con trampas de su escudería

Fernando Alonso es considerado uno de los pilotos más importantes y trascendentes en la historia de la Fórmula 1, y lo anterior deriva de la forma en cómo ha logrado ser rentable en prácticamente todas las escuderías en las que ha estado, incluída Aston Martin en la actualidad.

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Sin embargo, y como suele ocurrir con los nombres más importantes de este rubro, Fernando Alonso no está exento de polémicas y una de ellas se dio hace casi dos décadas, cuando obtuvo el primer lugar en el GP de Singapur luego de ser “ayudado con trampas” por su misma escudería.

Fernando Alonso y la vez que ganó el GP de Singapur con trampas

Todo ocurrió en el Gran Premio de Singapur, la primera carrera nocturna de la categoría. En aquella ocasión, Fernando Alonso se hizo con el primer lugar de la carrera, misma que se recuerda por el accidente que fue provocado de manera deliberada para alterar el resultado.

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Fernando Alonso, en ese entonces piloto de Renault, estaba obligado a ganar el primer lugar luego de la presión que tenía de sus patrocinadores; por tal motivo, el hecho de haber clasificado en la posición 15 generaba aún más dudas, mismas que se disiparon al cierre del GP.

Ante esto, el director Flavio Briatore, así como el director de Renault, Pat Symonds, ordenaron a su otro piloto, Nelson Piquet Jr, estrellarse deliberadamente en la barrera a fin de que la carrera comenzara de nuevo (safetycar), hecho que fue aprovechado por Fernando para ganar Singapur.

¿Cuándo se supo de la trampa de Renault?

La situación se supo un año después, en la temporada 2009, cuando Nelson acudió a la FIA a esclarecer la situación luego de ser despedido por la escudería. Al final, Fernando Alonso no tuvo problemas al considerarse que desconocía el plan; sin embargo, Flavio Briatore fue expulsado por vida de cualquier entorno de la FIA, mientras que Pat Symons recibió una suspensión de cinco años y Renault perdió a uno de sus principales patrocinadores.