Piloto de Argentina estalló contra los aficionados españoles: “No tienen ni canción para animar”

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue generando reacciones entre los argentinos. Esta vez fue un piloto de Fórmula 1 de Argentina quien expresó su molestia por algunos comportamientos de los aficionados españoles tras el partido y dejó declaraciones que rápidamente se hicieron virales.

El protagonista fue Franco Colapinto, quien habló en la previa del Gran Premio de Hungría. El argentino reconoció que todavía le afecta la derrota de la selección de Argentina y cuestionó a un sector de los seguidores de España por las celebraciones posteriores al título mundial.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina’s Lionel Messi looks dejected after losing the World Cup final REUTERS/Agustin Marcarian|Agustin Marcarian/REUTERS

Franco Colapinto criticó a los aficionados españoles

En una entrevista con ESPN, Colapinto aseguró que todavía sigue molesto por el desenlace de la final del Mundial y lanzó un comentario directo sobre la afición española.

“Estoy recaliente. Ya estaba mejor, me había recuperado del golpe, y me vine acá con esta gente. Se ponen la camiseta ahora, cuando ganan, es una vergüenza. No tienen ni canciones para cantar. Estaban quemando una camiseta de Argentina, de Messi... La querían quemar y ni les prendía fuego”, declaró el piloto.

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Horas antes, durante la conferencia oficial de la Fórmula 1, había mantenido un tono más moderado. “Felicito a España por la victoria. Espero que sean más creativos con las canciones el próximo Mundial. Fueron un poco aburridos. Parece que somos enemigos ahora. No me gusta ver este desenlace con gente quemando camisetas de Messi”, comentó.

Juan: “sabes que yo no veía muchas remeras de España durante todo el mundial y aparecieron hoy en la sala de prensa un montón.”



Franco: “ahora de golpe se la ponen cuando ganan, no tienen ni canción para cantar aparte estaban quemando una remera de Messi y no les prendía fuego.”… pic.twitter.com/cHVVRK1TSo — Guada🇦🇷☀️ ً (@francopoints) July 23, 2026

El piloto de Argentina compartió conferencia con Fernando Alonso y Carlos Sainz

La Fórmula 1 ubicó a Colapinto en la misma conferencia de prensa que los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz apenas unos días después de la final. El argentino incluso bromeó sobre esa decisión y dijo que llegar a esa rueda de prensa “era una vergüenza" por el contexto en el que se encontraba.

Durante la conferencia, Sainz afirmó que España había sido la mejor selección del torneo y que merecía el campeonato. Colapinto coincidió, aunque dejó claro que se siente orgulloso del desempeño de Argentina y de Lionel Messi.

Franco no estaba muy contento con la elección de conferencia de prensa 😅 pic.twitter.com/NWR0D01Ujf — Tina ⁴³ 🎀 (@tina43arg) July 23, 2026

Colapinto cambia el foco al Gran Premio de Hungría de la F1

Tras dejar atrás el tema futbolístico, Colapinto explicó que su prioridad ahora es competir con su equipo: