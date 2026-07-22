Guillermo Almada supera a André Jardine en el Club América en pleno Apertura 2026

El inicio de una nueva etapa en el Club América ya dejó una diferencia con respecto al ciclo anterior. En apenas un partido oficial en el Apertura 2026, Guillermo Almada —que puso condiciones— consiguió un registro que André Jardine no alcanzó durante su paso por el banquillo azulcrema. La situación refleja un cambio en la forma de gestionar el plantel.

Guillermo Almada debutó como entrenador del Club América frente a Querétaro. Desde su primer encuentro mostró una de las características que marcaron su carrera: la confianza en los futbolistas surgidos de las Fuerzas Básicas.

|Instagram: Club América

Guillermo Almada supera a André Jardine con una apuesta por la cantera

Durante el partido ante Querétaro, Almada hizo debutar en la Liga BBVA MX a los canteranos Alejandro Cárdenas e Ícaro da Conceição. Con esa decisión, el técnico uruguayo superó el número de debuts de jugadores formados en el club que registró André Jardine en sus tres años al frente de las Águilas.

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En el ciclo del entrenador brasileño, el único futbolista que tuvo su estreno oficial en el primer equipo fue Diego Reyes Costilla. Otros elementos, como Ramón Juárez o Miguel Vázquez, ya habían disputado encuentros con entrenadores anteriores, por lo que no fueron considerados debuts durante su gestión.

Almada da luz verde a la primera salida del Club América|Crédito: @ClubAmerica

Guillermo Almada cambia la filosofía del Club América

La decisión de apostar por jóvenes confirma una de las principales ideas futbolísticas de Almada. A lo largo de su trayectoria ha dado oportunidades a jugadores de cantera y busca incorporarlos de manera gradual al primer equipo, incluso en una institución con la exigencia del Club América.

En comparación con temporadas anteriores, cuando futbolistas de élite como Julián Quiñones competían por los puestos ofensivos, hoy el panorama de no tener refuerzos abre más espacio para que los jóvenes sumen minutos en la Liga MX.

El Apertura 2026 marca el comienzo de una nueva etapa

La directiva azulcrema decidió cerrar el exitoso ciclo de André Jardine para iniciar un proyecto con Guillermo Almada. Aunque apenas comenzó el torneo, el entrenador uruguayo ya dejó una muestra de la identidad que pretende construir.

El debut de dos futbolistas de las Fuerzas Básicas ya es el primer paso de esa idea. Ahora quedará por ver si esa apuesta por la cantera se mantiene a lo largo del Apertura 2026 y logra ser una de las características del nuevo Club América.

