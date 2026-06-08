Noruega, que tiene una de las fotos oficiales más hermosas del torneo, se prepara para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el estado de Carolina del Norte, donde implementó su sede. Sin embargo, les cuesta adaptarse al intenso calor del continente americano, por lo que tuvieron un ingenio para mantener a sus jugadores frescos con collares de hielo.

En días recientes se hicieron virales unas fotografías de la Selección de Noruega, que es candidata a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en la que se les aprecia devastados por el intenso calor de Greensboro, Carolina del Norte. No obstante, durante el entrenamiento hicieron varias pausas para hidratarse y ponerse sobre el cuerpo collares de hielo.

Collares de hielo: el ingenio de Noruega para soportar el calor durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿Qué son los cooling collars?

Los jugadores de Noruega fueron vistos con toallas refrigerantes durante el partido amistoso en el que empataron a un gol contra Marruecos. Los cooling collars son un tipo de refrigeración que utilizan los futbolistas durante la pausa de hidratación.

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El objetivo de los collares refrigerantes es bajar la temperatura corporal, ayudar a evitar la fatiga y recuperar energía más rápido durante el partido. Asimismo, mantener fresca la zona del cuello donde pasan las arterias más importantes.

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Los partidos de Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Noruega jugará todos sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, 2 en la ciudad de Boston y uno en Nueva Jersey, donde se prevé que haya temperaturas de hasta más de 30 °C, mayor a la que se registra en el país europeo, pues en junio el clima no supera los 20 °C.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la fase de grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.