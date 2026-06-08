Collares de hielo: el ingenio de Noruega para soportar el calor durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™
A los jugadores de la selección les está costando adaptarse al calor de América, por lo que han optado por una solución para mantenerse frescos
Noruega, que tiene una de las fotos oficiales más hermosas del torneo, se prepara para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el estado de Carolina del Norte, donde implementó su sede. Sin embargo, les cuesta adaptarse al intenso calor del continente americano, por lo que tuvieron un ingenio para mantener a sus jugadores frescos con collares de hielo.
En días recientes se hicieron virales unas fotografías de la Selección de Noruega, que es candidata a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en la que se les aprecia devastados por el intenso calor de Greensboro, Carolina del Norte. No obstante, durante el entrenamiento hicieron varias pausas para hidratarse y ponerse sobre el cuerpo collares de hielo.
¿Qué son los cooling collars?
Los jugadores de Noruega fueron vistos con toallas refrigerantes durante el partido amistoso en el que empataron a un gol contra Marruecos. Los cooling collars son un tipo de refrigeración que utilizan los futbolistas durante la pausa de hidratación.
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El objetivo de los collares refrigerantes es bajar la temperatura corporal, ayudar a evitar la fatiga y recuperar energía más rápido durante el partido. Asimismo, mantener fresca la zona del cuello donde pasan las arterias más importantes.
Los partidos de Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Noruega jugará todos sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, 2 en la ciudad de Boston y uno en Nueva Jersey, donde se prevé que haya temperaturas de hasta más de 30 °C, mayor a la que se registra en el país europeo, pues en junio el clima no supera los 20 °C.
TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la fase de grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.