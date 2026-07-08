Colombia lo despreció y ahora metió MÁS GOLES que toda la delantera de su selección en el Mundial 2026

El paso de Julián Quiñones por la Copa del Mundo 2026 dejó una marca estadística histórica para la Selección Mexicana y un dato que resuena con fuerza en Sudamérica tras solo quedar una selección de CONMEBOL en la justa veraniega.

El atacante nacido en Nariño cerró su participación en la justa mundialista con cuatro anotaciones, superando de tajo la cuota goleadora de todos los centros delanteros nominales que el técnico Néstor Lorenzo convocó para representar a Colombia en el mismo torneo.

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Durante el certamen, el actual delantero del Tri perforó las redes en los encuentros frente a Sudáfrica, República Checa, Ecuador e Inglaterra. Esta racha ofensiva lo consolidó como el referente absoluto en el ataque del conjunto mexicano y le permitió empatar la marca de Luis "Matador" Hernández y Javier "Chicharito" Hernández como máximos anotadores de México en la historia de los Mundiales.

En un contraste directo, la delantera central de la selección cafetera atravesó por una sequía total. Atacantes con gran presente en el futbol europeo como Jhon Córdoba, Juan Camilo "Cucho" Hernández y Luis Suárez se despidieron de la competencia internacional sin lograr registrar un solo gol, un factor que pesó directamente en su eliminación durante la fase de octavos de final frente a Suiza.

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El peso ofensivo del cuadro sudamericano tuvo que recaer en otras zonas del campo. De los cinco goles totales que Colombia marcó a lo largo del Mundial, el máximo anotador terminó siendo el lateral derecho Daniel Muñoz, con dos dianas.

El resto de la cuota goleadora fue completada por extremos y mediocampistas: Luis Díaz, Jaminton Campaz y Jhon Arias, con un tanto cada uno.

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¿Por qué Julian Quiñones no jugó con Colombia?

Sobre los motivos que llevaron a este escenario, las autoridades de la Federación Colombiana de Futbol revelaron que Néstor Lorenzo sí buscó y convocó al atacante en 2023. No obstante, Quiñones rechazó el llamado para defender la camiseta de México, país al que llegó a los 17 años, donde forjó toda su carrera profesional y donde tomó la decisión personal de establecer su lealtad deportiva.

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