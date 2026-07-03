HORA EXACTA para ver el Colombia vs Ghana, juego de los 16avos de final del Mundial 2026

Se acabaron los márgenes de error. La fase de grupos quedó atrás y ahora comienza lo verdaderamente brutal del torneo: ganar o irse a casa. Bajo ese escenario, Colombia y Ghana se enfrentan en uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La selección cafetera llega con argumentos sólidos para ilusionarse. El equipo de Néstor Lorenzo avanzó como líder del Grupo K, por encima de una potencia como Portugal, tras firmar una fase de grupos muy seria: victoria ante Uzbekistán, triunfo trabajado frente a República Democrática del Congo y empate ante los lusos. Colombia ha transmitido equilibrio, intensidad y, sobre todo, una enorme madurez competitiva.

Buena parte de esa solidez pasa por el gran momento de futbolistas como James Rodríguez, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, quien ha sido una de las revelaciones del torneo con sus constantes apariciones ofensivas.

Del otro lado aparece una Ghana que quizá no enamora, pero sí complica. Los africanos clasificaron como uno de los mejores terceros y llegan con un sello clarísimo de su entrenador: Carlos Queiroz.

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¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Colombia vs Ghana?

El partido entre Colombia y Ghana corresponde a los 16avos de final y se disputará este viernes 3 de julio.

Horario: 7:30 PM (tiempo del centro de México)

Sede: Kansas City

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Ghana quiere dar el golpe ante una Colombia favorita

El ingrediente extra de este partido tiene nombre y apellido: Carlos Queiroz. El actual DT de Ghana dirigió a Colombia entre 2019 y 2020, por lo que conoce bastante bien la estructura del futbol cafetero. Ese factor puede convertir este duelo en una auténtica partida de ajedrez.

Ghana no llega como favorita, pero sí como una selección incómoda: orden defensivo, transiciones rápidas y una enorme fortaleza física. Si Colombia logra imponer ritmo y circulación, tendrá ventaja. Si el partido se traba, los africanos pueden volverlo peligrosísimo.