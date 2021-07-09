Colombia vs Perú cobertura en vivo | Copa América 2021

Colombia y Perú, los derrotados en las semifinales por Argentina y Brasil, se miden el viernes en Brasilia por el tercer lugar de la Copa América con sus estrategas pensando, no sólo en el premio de consolación, sino también en preparar los equipos con los que proseguirán las eliminatorias mundialistas.

Pese a que tanto el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, como el de Colombia, Reinaldo Rueda, han dado a entender que introducirán modificaciones en sus equipos para el partido por el tercer lugar, ambos pretenden aprovechar sus mejores y probar nuevas opciones pensando en lo que falta de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, que es su principal objetivo.

Perú y Colombia, que se midieron en la fase de grupos con victoria de los peruanos por 2-1, tuvieron que contentarse con la disputa por el último lugar en el podio tras ser derrotados en las semifinales. Perú cayó el lunes por 1-0 frente a Brasil y Colombia fue eliminada el martes por Argentina en los penaltis tras haber conseguido un empate 1-1 en el tiempo reglamentario.



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Gareca contará para el partido con Colombia con el regreso de André Carrillo, uno de los principales jugadores de Perú y que no pudo ser alineado ante Brasil porque cumplía una fecha de suspensión; viene preparando cambios en la línea defensiva y tiene en duda a Gianluca Lapadula por el cansancio acumulado.

Jhilmar Lora, Marcos López y Raziel García pueden ganar puestos en la titular inicial según se ha visto en los últimos entrenamientos. Asumirían los lugares de Aldo Corzo en la lateral derecha, de Miguel Trauco en la lateral izquierda y de alguno de los centrocampistas con más desgaste.

Rueda, que finalmente parece decantarse con los destacados Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz jugando por los extremos, puede volver a cambiar a su pareja de atacantes, tras haber usado a Rafael Santos Borré y Duván Zapata en el partido con Argentina. Sus posibles sustitutos pueden ser Miguel Borja y Luis Muriel.

Pese a que Colombia creció en sus últimos partidos y eliminó a Uruguay en cuartos de final y consiguió un meritorio empate con Argentina en la semifinal, la ventaja en el partido del sábado en el estadio Mané Garrincha de Brasilia parece tenerla Perú, por sus mejores resultados en la actual Copa América.

Colombia tan sólo obtuvo una victoria en la competición, ante Ecuador en su debut, y sumó tres empates y dos derrotas, con un saldo mínimo de goles. Perú, en cambio, cuenta con dos victorias, una sobre los colombianos, dos empates y sólo dos derrotas, ambas ante el favorito Brasil.

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Alineaciones de Colombia vs Perú

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Luis Díaz; Rafael Santos Borré o Luis Muriel y Duván Zapata (Miguel Borja).

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo o Jhilmar Lora, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco o Marcos López; Renato Tapia, Raziel García o Sergio Peña), Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva; y Gianluca Lapadula.

EFE