Comentaristas de Inglaterra se rindieron ante Argentina con una frase que ya es viral: “Ellos nunca mueren”

La Selección de Argentina venció 2-1 a Inglaterra en otra dramática remontada por parte de los pupilos de Lionel Scaloni. El equipo de Thomas Tuchel inauguró el marcador con un gol de Anthony Gordon, mientras que la Albiceleste respondió con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

La reacción desde Inglaterra no tardó en hacerse esperar, tomando relevancia un clip en donde periodistas ingleses se lamentan de la remontada argentina. El momento generó miles de reacciones en X, antes Twitter, para volverse tendencia dentro del mundo del futbol.

La viral reacción desde Inglaterra al triunfo de Argentina

El fragmento del clip pertenece a DR Sports, medio digital inglés que se dedica a la cobertura de la Premier League y a la Selección de Inglaterra. Dentro de la reacción del primer gol de Argentina destacan las palabras de Flex United, quien consideró que Enzo Fernández vive un gran momento dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

"Enzo Fernández... No se da cuenta que tiene que volver a Inglaterra?"

"Estos MALDITOS TIPOS siempre remontan. Lo han hecho todo el torneo. No mueren. Nunca mueren"



Los argentinos no mueren. Poético. Esto es música para mis oídospic.twitter.com/7EmsESePBt — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) July 16, 2026

Lee Judges terminó por explotar al ver el segundo gol argentino y Robbie Lyle no dudó en elogiar la capacidad de respuesta de la Albiceleste, mientras Abbie Grace consideró que el equipo inglés pudo hacerlo mejor en defensa. En ese sentido, Flex dejó unas palabras que terminaron por describir el torneo de Argentina: “Estos chicos le dan la vuelta al marcador todo el tiempo. No pueden morir. Ellos nunca mueren".

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Las remontadas de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Argentina terminó clasificando como líder del Grupo J con tres partidos ganados y 8 goles anotados. Sin embargo, la fase eliminatoria terminó por contar con un grado de exigencia mayor para Lionel Messi y compañía debido a que han tenido que remontar en tres ocasiones a su rival.

Argentina registra 3 remontadas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|REUTERS

En los dieciseisavos de final lograron vencer 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra luego de ir en dos ocasiones arriba en el marcador. La primera remontada se dio en los octavos de final ante Egipto al ir perdiendo 2-0 para finalizar el partido por 3 a 2. Tras vencer a Suiza 3-1, nuevamente en tiempo extra, en cuartos de final, el duelo ante Inglaterra es la más reciente remontada celeste tras definir su pase a la final con un marcador de 2-1.

