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Los mejores 9 memes de la victoria de Argentina contra Inglaterra

La remontada de la Selección Argentina para meterse en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ provocó una ola de reacciones en las redes sociales

Gonzalo Montiel, lateral derecho de Argentina, Mundial 2026, saludo a Lionel Messi

Escrito por: Donato del Blanco - DR

La Selección Argentina volvió a escribir una página histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 2-1 a Inglaterra en las semifinales con una remontada agónica y aseguró su lugar en la gran final del torneo.

El conjunto inglés se había adelantado en el marcador gracias a Anthony Gordon y parecía encaminado hacia la definición del campeonato. Sin embargo, cuando el reloj marcaba los minutos finales, apareció el carácter de la Albiceleste: Enzo Fernández igualó el encuentro con un gol espectacular y Lautaro Martínez selló la victoria en tiempo agregado tras una asistencia de Lionel Messi.

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Inglaterra 1-2 Argentina |MEXSPORT

Los memes que dejó Argentina vs Inglaterra

Como ocurre en cada gran partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las redes sociales se transformaron en una verdadera fiesta. Miles de aficionados compartieron imágenes, bromas y referencias históricas relacionadas con la rivalidad entre Argentina e Inglaterra.

Muchos usuarios recordaron los antecedentes mundialistas entre ambas selecciones, mientras que otros destacaron la actuación de Messi, la aparición decisiva de Enzo Fernández y el oportunismo de Lautaro Martínez para concretar la remontada.

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También hubo espacio para las comparaciones con otros partidos históricos de la Albiceleste, las bromas sobre la ilusión inglesa de volver a ganar una Copa Mundial y las reacciones de aficionados de distintos países que siguieron una de las semifinales más emocionantes del torneo.

Los memes más virales de la clasificación argentina:

La remontada ante Inglaterra permitió que Argentina alcance una nueva final mundialista y mantenga vivo el sueño de conquistar nuevamente la Copa del Mundo. Con Lionel Messi como capitán y referente de una generación histórica, la Albiceleste buscará cerrar el torneo con otro título que quedaría grabado para siempre en la memoria de sus aficionados.

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