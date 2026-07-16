Los mejores 9 memes de la victoria de Argentina contra Inglaterra

La Selección Argentina volvió a escribir una página histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 2-1 a Inglaterra en las semifinales con una remontada agónica y aseguró su lugar en la gran final del torneo.

El conjunto inglés se había adelantado en el marcador gracias a Anthony Gordon y parecía encaminado hacia la definición del campeonato. Sin embargo, cuando el reloj marcaba los minutos finales, apareció el carácter de la Albiceleste: Enzo Fernández igualó el encuentro con un gol espectacular y Lautaro Martínez selló la victoria en tiempo agregado tras una asistencia de Lionel Messi.

Inglaterra 1-2 Argentina |MEXSPORT

Los memes que dejó Argentina vs Inglaterra

Como ocurre en cada gran partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las redes sociales se transformaron en una verdadera fiesta. Miles de aficionados compartieron imágenes, bromas y referencias históricas relacionadas con la rivalidad entre Argentina e Inglaterra.

Muchos usuarios recordaron los antecedentes mundialistas entre ambas selecciones, mientras que otros destacaron la actuación de Messi, la aparición decisiva de Enzo Fernández y el oportunismo de Lautaro Martínez para concretar la remontada.

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También hubo espacio para las comparaciones con otros partidos históricos de la Albiceleste, las bromas sobre la ilusión inglesa de volver a ganar una Copa Mundial y las reacciones de aficionados de distintos países que siguieron una de las semifinales más emocionantes del torneo.

Los memes más virales de la clasificación argentina:

Inglaterra después del minuto 70: pic.twitter.com/OfmA5gE9E7 — Martinalgui (@MartinoliCuri) July 15, 2026

DAME UN MILLÓN DE MCFERNANDEZ pic.twitter.com/MHRkoipXLn — agus 24/10 🌞🇦🇷 (@jkargento) July 15, 2026

Foto de la última vez que vi tranquila un partido de Argentina pic.twitter.com/ALbCYkiqTO — josefrita (@JoseePoy) July 15, 2026

Hasta el domingo, mi amor. Tal vez volvamos a vernos. pic.twitter.com/fwZUPSsMyz — fabri 🇦🇷 (@fodensss) July 14, 2026

Los mejores humillando ingleses.



Como manda la historia. pic.twitter.com/63oimM69Lb — Messias (@Messias30_) July 15, 2026

Los mejores humillando ingleses.



Como manda la historia. pic.twitter.com/63oimM69Lb — Messias (@Messias30_) July 15, 2026

Viviendo el partido de Argentina contra Inglaterra pic.twitter.com/IUTYnTUjZN — PEPE (@soyunargento) July 15, 2026

La remontada ante Inglaterra permitió que Argentina alcance una nueva final mundialista y mantenga vivo el sueño de conquistar nuevamente la Copa del Mundo. Con Lionel Messi como capitán y referente de una generación histórica, la Albiceleste buscará cerrar el torneo con otro título que quedaría grabado para siempre en la memoria de sus aficionados.

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