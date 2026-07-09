OFICIAL: Los comentaristas de TV Azteca que narrarán el Francia vs Marruecos de cuartos de final del Mundial 2026™

El balón vuelve a rodar en las instancias definitivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Hoy, jueves 9 de julio, arranca la vibrante ronda de cuartos de final, y el platillo fuerte lo protagonizan las selecciones de Francia y Marruecos desde la cancha del Boston Stadium. Para un partido de semejante calibre, TV Azteca Deportes ha decidido tirar la casa por la ventana enviando al terreno de juego digital a su tridente histórico y estelar: Christian Martinoli, Luis "Doctor" García y Jorge Campos. La transmisión arranca formalmente a las 13:40 horas (tiempo del centro de México) a través de Azteca 7, nuestro sitio la APP de Azteca Deportes.

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El Sello de la Casa: Entretenimiento y Análisis de Alto Nivel

Ver un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no es lo mismo sin la narrativa y la picardía que este trío ha consolidado en el gusto del público mexicano. Christian Martinoli, con su característico estilo irreverente y adjetivos punzantes, liderará la crónica del encuentro, listo para cantar los goles de Kylian Mbappé o registrar una nueva hazaña del conjunto africano.

A su lado, el "Doctor" Luis García aportará el análisis táctico riguroso, acompañado de sus ya célebres tecnicismos, para desmenuzar el orden defensivo marroquí y las variantes ofensivas galas. Cerrando la icónica alineación, el inmortal Jorge Campos pondrá la nota de color, las risas descontracturadas y su visión única sobre el desempeño de los guardametas en un duelo donde las porterías serán clave.

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El enfrentamiento, que arrancará en la cancha a las 14:00 horas, define al primer semifinalista del certamen veraniego. Gracias a la cobertura multiplataforma de TV Azteca, los aficionados no tienen pretexto para perderse ningún detalle:

Televisión Abierta: La señal tradicional e inequívoca de Azteca 7 .

La señal tradicional e inequívoca de . Plataformas Digitales: Transmisión completamente gratuita y en vivo mediante el sitio web oficial de Azteca Deportes y su aplicación móvil.

La mesa está completamente servida. Con el pase a las semifinales en disputa y la narración de los líderes de la televisión deportiva en México, el espectáculo está totalmente garantizado para esta tarde.

