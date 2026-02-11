Cadillac arranca con dudas; Mercedes y Red Bull marcan paso en Bahréin

Se fue el primer día de actividades en la pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin, y las conclusiones comienzan a asomarse. En esta nueva era, los motores Mercedes y Red Bull dejaron claro que están en otro nivel, mientras que Cadillac, en su debut en la máxima categoría, mostró destellos, pero también muchas áreas por resolver.

La escudería estadounidense regresó a pista tras el shakedown realizado en Barcelona. Ahora sí, con una jornada más cercana a la realidad competitiva, alternó el volante entre Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez, siendo el mexicano quien dejó mejores sensaciones en el cronómetro.

Edgar Hernández hace historia: el primer mexicano en la Madden Championship Series 2026

Checo Pérez supera a Bottas

El primero en salir a rodar fue el finlandés Valtteri Bottas, quien tomó parte en la sesión matutina. Completó 49 vueltas y registró su mejor tiempo en 1:39.150, lo que lo colocó en la posición 16 de los 18 pilotos que tuvieron actividad.

Por la tarde fue turno de Checo Pérez, quien giró en 58 ocasiones y detuvo el reloj en 1:38.828, más de tres décimas más rápido que su compañero de equipo. Sin embargo, la diferencia con la punta fue abismal: el mejor tiempo del día quedó en manos de Lando Norris, dejando a Cadillac a más de cuatro segundos.

Si bien es apenas la segunda vez que el equipo estadounidense pone su monoplaza en pista en su historia -y la primera en un contexto más competitivo-, el panorama deja claro que el camino será largo. La falta de fiabilidad y la inestabilidad del auto, tanto en curvas como en rectas, fueron evidentes.

Mucho por ajustar en la nueva era

Uno de los momentos llamativos de la jornada fue el despiste de Checo Pérez en la entrada de la primera curva. Afortunadamente, no pasó a mayores y el tapatío pudo reincorporarse sin inconvenientes en el circuito de Sakhir. Aun así, el incidente refleja que el monoplaza todavía no ofrece la confianza necesaria.

Mientras tanto, Mercedes y Red Bull parecen haber entendido mejor las exigencias técnicas de esta nueva etapa reglamentaria, colocándose un escalón arriba desde el arranque.

La actividad continuará este jueves en Bahréin. Cadillac ya tiene definido su plan: Checo Pérez tomará la sesión matutina, mientras que Bottas rodará por la tarde. Será otra oportunidad clave para sumar kilómetros, recopilar datos y comenzar a cerrar la enorme brecha que hoy los separa de los equipos punteros.

La temporada apenas calienta motores, pero el mensaje es claro: Cadillac tendrá que acelerar, y mucho, si quiere competir de tú a tú en la Fórmula 1.

