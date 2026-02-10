SUSTO ANTES DEL ARRANQUE: Kimi Antonelli de Mercedes sufre un accidente

El inicio oficial de la pretemporada de la Fórmula 1 estuvo a punto de tener un giro inesperado incluso antes de que se apagara el semáforo en Bahréin. Kimi Antonelli, una de las grandes apuestas de Mercedes para el futuro inmediato, vivió un momento de tensión lejos del circuito que encendió las alertas en el paddock.

El joven italiano, de apenas 19 años, estuvo involucrado en un accidente vial el sábado por la noche, muy cerca de su casa en San Marino.

Por fortuna, el susto no pasó a mayores. Antonelli salió completamente ileso y su agenda deportiva no se verá afectada.

Qué pasó realmente en el accidente de Antonelli

De acuerdo con la información confirmada por Mercedes, el incidente ocurrió cuando Antonelli conducía un Mercedes AMG GT 63 PRO4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”, un modelo de edición ultra limitada con apenas 200 unidades fabricadas. El auto impactó contra una barrera de contención, sin que hubiera otros vehículos involucrados.

El propio piloto dio aviso a las autoridades y la policía acudió al lugar para realizar el reporte correspondiente. El resultado fue claro: daños materiales, cero consecuencias físicas. Un escenario que pudo ser muy distinto, pero que terminó siendo solo un mal trago previo a una semana clave.

Bahréin sigue en pie: Antonelli se sube al W17

El accidente no cambia nada en el plan deportivo. Antonelli estará presente en los test oficiales de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin, programados del 11 al 13 de febrero. Mercedes ya tenía definido su programa y lo mantendrá sin ajustes.

El italiano tomará el volante del W17 durante la sesión vespertina del primer día, alternando actividades con su compañero George Russell.

Hay muchas esperanzas puestas en Andrea Kimi Antonelli para esta temporada de la F1 y su coequipero, pues Mercedes parte como el equipo más sólido tras los tests privados en Barcelona.