Cuándo y cómo seguir a Checo Pérez en los tests de Bahréin con Cadillac

La espera se terminó. La Fórmula 1 entra en modo pretemporada y Checo Pérez vuelve a subirse a un monoplaza en un contexto completamente nuevo: el estreno oficial de Cadillac Formula 1 Team en los test de Bahréin. No es una semana cualquiera. Es la primera vez que el proyecto se expone de verdad ante el paddock, la prensa y el público.

Después de un shakedown discreto y pruebas privadas con contratiempos en Barcelona, el equipo llega a Sakhir con una hoja de ruta clara. Rodar la mayor cantidad de vueltas posible.

Para Checo, además, estos días marcan algo simbólico: su regreso pleno a la parrilla tras un 2025 fuera de las carreras. No hay prisa, pero sí mucha atención en cada tanda.

¿Qué días probará Checo Pérez en Bahréin?

Cadillac decidió repartir el trabajo de forma quirúrgica entre sus dos pilotos. Nadie tendrá jornada completa y eso habla del enfoque: recopilar información variada y comparar sensaciones de inmediato.

Miércoles 11 de febrero:

La sesión matutina será para Valtteri Bottas. Por la tarde, Checo Pérez tomará el volante.

Jueves 12 de febrero:

El turno se invierte. Checo abrirá la jornada por la mañana y Bottas cerrará por la tarde.

Viernes 13 de febrero:

Bottas arrancará el día y Checo será el encargado de bajar el telón de la primera semana de pruebas.

Es decir, el mexicano tendrá presencia diaria en pista, algo clave para acelerar su adaptación al auto y al equipo.

Cómo seguir los test y qué se espera de Cadillac

Los test de Bahréin, a diferencia de los privados, permiten seguimiento abierto. No hay transmisión televisiva tradicional de bandera a bandera, pero sí varias formas de estar encima de la actividad: tiempos en vivo, reportes constantes desde el circuito y análisis que estaremos publicando para ustedes a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Agenda de Checo Pérez en Bahréin:



🗓️ Miércoles 11

☀️ Mañana: Bottas

🌙 Tarde: Checo Pérez



🗓️ Jueves 12

☀️ Mañana: Checo Pérez

🌙 Tarde: Bottas



🗓️ Viernes 13

☀️ Mañana: Bottas

🌙 Tarde: Checo Pérez



Más allá de los cronos lo importante será ver continuidad, stints largos y ausencia de fallas graves. En Barcelona, Cadillac encontró problemas temprano. Según Checo, eso fue hasta positivo. Ahora toca comprobar si realmente quedaron atrás.

Después del 13 de febrero habrá una breve pausa y luego llegará la segunda tanda de pretemporada, la definitiva antes de viajar a Australia.

Nada está escrito todavía, pero a partir de esta semana, ya podemos ver con mayor exactitud algo de lo que veremos en la primera carrera de la campaña.