¿Como en 2010? Así fue cuando España debutó decepcionando y terminó levantando la Copa

La gran noticia de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue el empate 0-0 entre España y Cabo Verde. El conjunto de Luis de la Fuente no pudo ganarle a los africanos en el comienzo de la justa mundialista. Si bien muchos aficionados se mostraron decepcionados, hay quienes recuerdan lo que sucedió en el Mundial 2010.

Ni siquiera la ausencia de Lamine Yamal como titular en el debut mundialista daba la posibilidad de pensar de que el actual campeón de Europa no iba a poder imponerse contra Cabo Verde. Sin embargo, a España le faltó profundidad y se fue con apenas un punto de Atlanta. Cabe destacar que hace 16 años las cosas habían salido aún peor.

España había empezado perdiendo en el Mundial 2010 y fue campeón

En un partido para el olvido, Suiza se había impuesto 1-0 ante España en el debut del Mundial de Sudáfrica, aquel 16 de junio de 2010, en el partido válido por la Jornada 1 del Grupo H. Justamente ahora ocupa ese mismo grupo y la curiosidad es que, desde ese momento, el camino de los españoles fue casi perfecto.

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En Sudáfrica 2010 España se impuso contra Honduras en la Jornada 2, luego le ganó al líder Chile (2-1) y avanzó como líder. Luego venció a Portugal, Paraguay, Alemania y Países Bajos por la mínima diferencia, para ganar su primer título en la historia.

España campeón

El camino de España hasta conseguir su primer título mundial

Fecha 1: España 0-1 Suiza (goles: Gelson Fernandes 52')

España 0-1 Suiza (goles: Gelson Fernandes 52') Fecha 2: España 2-0 Honduras (goles: David Villa 17', 51')

España 2-0 Honduras (goles: David Villa 17', 51') Fecha 3: Chile 1-2 España (goles: Rodrigo Millar 47'; David Villa 24', Andrés Iniesta 37')

Chile 1-2 España (goles: Rodrigo Millar 47'; David Villa 24', Andrés Iniesta 37') Octavos de Final: España 1-0 Portugal (goles: David Villa 63')

España 1-0 Portugal (goles: David Villa 63') Cuartos de Final: Paraguay 0-1 España (goles: David Villa 83')

Paraguay 0-1 España (goles: David Villa 83') Semifinal: Alemania 0-1 España (goles: Carles Puyol 73')

Alemania 0-1 España (goles: Carles Puyol 73') Gran Final: Países Bajos 0-1 España (goles: Andrés Iniesta 116')

¿Qué le queda a España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?