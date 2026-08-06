Esta es la manera en que Chivas tiene blindado a Milito ante el interés de River Plate

En días recientes hubo mucho morbo alrededor del interés que River Plate tendría en Gabriel Milito. El hoy DT de Chivas sería una opción que interesa en el Millonario, que vive un momento bastante complicado desde lo futbolístico. Sin embargo, aseguran que el Rebaño Sagrado aprendió de sus errores y el argentino tendría una cláusula altísima por si alguien quiere intentarlo.

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¿Cuánto cuesta la rescisión de contrato de Gabriel Milito con Chivas?

No es extraño pensar en el contexto actual y no recordar lo ocurrido con Fernando Gago. Contractualmente no existía un seguro que Chivas efectuara y por eso su estratega de aquel momento se fue. Ante eso, se indica que Guadalajara habría blindado desde el principio a los DT's que siguieron, para evitar situaciones de ese tipo.

Aunque no se tienen cifras exactas, Gabriel Milito saldría del equipo si algún club llega con una millonada. En ese sentido, se percibe totalmente impensando que River Plate suelte tanto dinero, sabiendo que el futbol argentino no es un titán… visto específicamente en el ámbito económico.

Además, en general se entiende a Milito como un profesional en toda la extensión de la palabra. Su compromiso es real con el club y tal como lo ha expresado y lo expresó recientemente, su misión está en poner al Guadalajara a competir por los trofeos. Ahora, toca pensar en revertir la situación de la Leagues Cup, donde comenzaron con una derrota desde el manchón penal.

¿Hay negociaciones activas de Chivas para renovar a Gabriel Milito?

Hasta el momento no se han reportado inicio de conversaciones, lo cual comienza a inquietar al aficionado. Su vínculo con el chiverío termina a mitades de 2027, por lo que muchos indican de urgente que los directivos aseguren la continuidad del estratega. En ese sentido, se ha puntualizado que Gabriel no ha tenido procesos largos con sus equipos desde que es técnico. Por ello, la oferta por parte de Chivas debe ser destacada para extender su estadía.