¡ATENCIÓN! Así podrás asegurar tus BOLETOS para Los Ángeles antes que nadie

Aunque la Copa Mundial de la FIFA 2026 acapara reflectores, otro evento de talla histórica comienza a generar expectativa entre los latinos que viven en Estados Unidos: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La gran pregunta ya circula en redes y buscadores es clara: ¿cómo comprar boletos y no quedarse fuera?

La buena noticia es que el comité organizador de LA28 ya confirmó el proceso oficial y dejó un mensaje contundente: los Juegos serán accesibles. Al menos un millón de boletos tendrán un precio inicial de 28 dólares, una cifra pensada para que familias, jóvenes y comunidades locales puedan vivir la experiencia olímpica en casa.

Con cerca de 14 millones de entradas disponibles, Los Ángeles 2028 promete ser uno de los Juegos con mayor acceso para los aficionados en la historia moderna.

Fechas clave y el registro que nadie puede ignorar

El primer paso para comprar boletos olímpicos no será pagar, sino registrarse. A partir del 14 de enero de 2026 y hasta el 18 de marzo, los aficionados deberán inscribirse en la página oficial de LA28 para manifestar su interés.

Este registro no garantiza boletos inmediatos, pero sí permite participar en un sorteo aleatorio. Quienes sean seleccionados recibirán una invitación oficial en abril de 2026, con una ventana específica para comprar entradas según disponibilidad.

El sistema busca ser justo y evitar la reventa masiva desde el inicio. Por eso, los organizadores recomiendan no dejar pasar esta etapa, ya que será la puerta de entrada a los mejores precios.

Precios accesibles y beneficios para residentes locales

Uno de los puntos que más entusiasma a la comunidad latina es el enfoque social del proyecto. Además de los boletos desde 28 dólares, aproximadamente un tercio de las entradas costará menos de 100 dólares, una cifra impensable para muchos eventos deportivos de esta magnitud.

Otro detalle clave es el programa de acceso local. Las personas que vivan cerca de las sedes olímpicas podrán calificar para precios especiales, reforzando la idea de que Los Ángeles 2028 será una celebración para su gente.

En el caso de los Juegos Paralímpicos, la venta de boletos arrancará en 2027, con un proceso muy similar, garantizando también opciones económicas y accesibles.