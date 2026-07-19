Cómo estará el CLIMA para la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina y qué dice el protocolo si hay tormentas

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España también tiene acompañada la atención sobre el clima. Durante los días previos hubo tormentas, inundaciones y problemas en la calidad del aire por el humo de los incendios forestales de Canadá. Muchos se preguntan sobre los protocolos.

Las previsiones para este domingo son favorables. El encuentro se disputará en el Estadio New York/New Jersey con una temperatura cercana a los 27-29 °C, cielo entre despejado y parcialmente nublado, humedad más baja y sin pronóstico de lluvia durante el horario del partido. Además, la calidad del aire mejoró tras las tormentas registradas el sábado.

Se activa protocolo de tormenta eléctrica, Estadio Ciudad de México, previo al México vs Inglaterra.

¿Hay humo perjudicial para la salud? Clima para la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina

Los reportes meteorológicos indican que las lluvias del sábado ayudaron a dispersar gran parte del humo que cubría el noreste de Estados Unidos. Como consecuencia, el índice de calidad del aire pasó de niveles considerados insalubres para grupos sensibles a una categoría moderada, apta para la mayoría de las personas.

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Durante la semana, las condiciones obligaron a modificar la preparación de ambas selecciones. España suspendió uno de sus entrenamientos por tormentas eléctricas y problemas de visibilidad, mientras que la selección de Argentina retrasó una práctica debido a las condiciones meteorológicas.

Argentina, ante una posible sanción por parte de la FIFA|Crédito: Mexsport

Qué dice el protocolo si hay tormentas

La FIFA confirmó que siguió de cerca la evolución del clima junto con las autoridades estadounidenses. Durante el sábado se activaron los protocolos de seguridad por tormentas eléctricas, lo que provocó evacuaciones temporales de tribunas y campos de entrenamiento en las inmediaciones del estadio.

Si se detecta actividad eléctrica que represente un riesgo para jugadores, aficionados o personal, el protocolo contempla detener las actividades y evacuar las zonas expuestas hasta que las autoridades determinen que es seguro reanudarlas.

España y la “mala suerte” en los Mundiales desde el 2010|Mexsport

TV Azteca transmite la Gran Final del Mundial 2026

La definición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene transmisión EN VIVO y GRATIS por televisión abierta. A través de Azteca 7 podrás ver la transmisión de la clausura, el partido entre Argentina y España y la ceremonia de premiación. También irá por nuestro sitio web y la App de Azteca Deportes.

