¿Cómo funciona y por qué es tan emocionante la clasificación de la Formula E?

La Formula E se ha convertido en una de las competencias más emocionantes del deporte motor en los últimos años. Su formato de competencia y clasificación, así como la potencia de los autos y la calidad de los pilotos, hacen llenar los recintos en cada sede a nivel mundial.

La máxima categoría eléctrica se ha encargado de innovar para hacer de este un campeonato lleno de emociones, y uno de sus ingredientes estelares es la clasificación para obtener la Pole Position.

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¿Cómo funciona la clasificación en la Formula E?

El formato de clasificación de la Fórmula E es de los más competitivos y emocionantes en el deporte motor. Permite que los mejores equipos y pilotos muestren su velocidad y habilidad, pero mantiene la posibilidad de que cualquier participante dé una sorpresa, saque un as bajo la manga y consiga estar en la parte de adelante de la parrilla de salida.

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En primer lugar los pilotos se dividen en dos grupos de 11, ordenados en función de su posición en el Campeonato Mundial individual. Entre ellos, luchan a una potencia de 300kW para establecer tiempos de vuelta cada uno en una sesión de 10 minutos, con los cuatro más rápidos de cada uno avanzando a la etapa de duelos en cuartos de final.

Los dos ganadores de cada grupo luego compiten cara a cara en una eliminatoria de 350kW en las semifinales. Luego, los eventuales más rápidos de cada grupo se enfrentan en un duelo final.

El piloto ganador de este choque se lleva la Pole Position, mientras que el subcampeón se alinea segundo. Los semifinalistas se alinearán tercero y cuarto, los siguientes entre quinto y octavo, según sus tiempos de vuelta.

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Los pilotos del quinto al duodécimo lugar que compitieron en el grupo del ganador de la pole ocuparán las posiciones impares en la parrilla. Los correspondientes pilotos del otro grupo se clasificarán en las plazas pares de la parrilla. Entonces, si el ganador de la pole sale del Grupo 1, el quinto piloto del Grupo 1 se alineará noveno en la parrilla de salida y el quinto piloto del Grupo 2 ocupará el décimo y así sucesivamente.

