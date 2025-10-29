¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17?

Faltan pocos días para que comience el Mundial Sub-17 varonil donde la Selección Mexicana no solo ha sido un participante frecuente, sino también uno de los protagonistas más exitosos en la historia del torneo mundial donde dos veces ha sido campeón.

¿Dónde y cuántos títulos ha ganado México?

Desde su creación del Mundial en 1985, el conjunto Azteca ha disputado 15 de las 19 ediciones del torneo, levantando el trofeo en dos ocasiones: en Perú 2005, México se llevó el trofeo con una generación liderada por Giovani dos Santos y Carlos Vela, y en México 2011, cuando se coronó en casa con una inolvidable final en el Estadio Azteca ante Uruguay, uno de los grandes recuerdos de este certamen fue el gol de chilena de Julio Gómez ante Alemania.

La Selección Mexicana ha jugado otras dos finales: en Emiratos Árabes 2013, donde cayó ante Nigeria, y en Brasil 2019, cuando fue vencido por el anfitrión. Estas actuaciones lo colocan como una de las selecciones más consistentes del torneo, junto a potencias como Nigeria, que ha ganado el torneo en cinco ocasiones, y Brasil con cuatro.

En total, la Selección Azteca ha disputado 69 partidos en Mundiales Sub-17, con un saldo de 34 victorias, 13 empates y 22 derrotas. Ha anotado 122 goles y recibido 97. Su mayor goleada fue un 8-0 ante Islas Salomón en 2019, mientras que su peor derrota fue un 0-7 frente a la Unión Soviética en 1987.

El torneo ha visto nacer varias figuras que más tarde brillaron en la selección mayor y en clubes europeos. Carlos Vela, Giovani, Héctor Moreno, Diego Lainez, y más recientemente Eugenio Pizzuto y Santiago Muñoz.

¿Cuáles son los partidos de México en la primera fase del Mundial Qatar 2025?

México vs Costa de Marfil - Martes 4 de noviembre de 2025 - 7:00 A.M.

México vs Suiza - Viernes 7 de noviembre de 2025 - 8:45 A.M.

México vs Corea del Sur - Lunes 10 de noviembre de 2025 6:30 A.M.

