CDMX fue elegida como una de las mejores sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por un estudio: las razones

La CDMX fue considerada la mejor ciudad de las 16 sedes que albergarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ello se debe en gran medida a que salió victoriosa en 5 categorías fundamentales para los aficionados que viajarán hasta la capital del país para ver jugar a su selección, según un estudio internacional. Conoce el lugar actual que ocupa México en el ranking de la FIFA.

De acuerdo con la plataforma The Action Network, la Ciudad de México destacó por tener bajos costos, buen ambiente, seguridad y clima, así como accesibilidad y disponibilidad hotelera. En este estudio, la CDMX sacó una puntuación de 43.6 en el rubro de Experiencia del Aficionado. Esta sería la desventaja de Hugo Broos, entrenador de Sudáfrica, ante Javier Aguirre.

La CDMX destaca por tener precios accesibles en la comida, en comparación con las deemás sedes.|México Desconocido

Los precios accesibles de la CDMX

El estudio reveló que los precios en la CDMX son accesibles para los aficionados locales y extranjeros, en comparación con las otras sedes. Un ejemplo de ello es el costo de la cerveza, la cual está estimada en 3.37 dólares (alrededor de 58 pesos).

TE PUEDE INTERESAR:



Mientras que, en la cuestión de alimentos, los seguidores del futbol podrán comer diariamente con 11.62 dólares (aproximadamente 200 pesos). Hay que destacar que la CDMX es considerada la capital de la garnacha, por lo que se pueden encontrar establecimientos con precios accesibles.

Clima y acceso al Estadio Ciudad de México

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disputará en verano, aunque el clima de la CDMX es agradable, ya que se pronostica que, para el 11 de junio, día de la inauguración, la temperatura sea entre 24 °C y 28 °C. No obstante, se pueden llegar a registrar lluvias atípicas.

En cuanto a la accesibilidad del Estadio Ciudad de México (Banorte), el estudio resalta la facilidad de caminar cerca del inmueble. Cabe mencionar que durante la justa veraniega no habrá estacionamiento en el recinto, por lo que será toda una experiencia recorrer las calles de la CDMX junto con aficionados extranjeros.

Los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se jugarán en la CDMX

México albergará 13 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, de los cuales 5 se disputarán en la CDMX: 2 de ellos de la Selección Mexicana y un posible tercero y cuarto en caso de que sea líder de grupo.

