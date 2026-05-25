Como Sergio Ramos: este crack rompió el trofeo del campeón y se hizo viral en el mundo

Mientras a Pumas se le escapó el título de las manos contra Cruz Azul (que tuvo un héroe) en México, a un futbolista de Europa le ocurrió lo mismo pero literalmente. Pues en la final de la Copa de Rusia, a un delantero se le rompió el trofeo, tal como sucedió con Sergio Ramos en la Copa del Rey 2011 con el Real Madrid en los festejos.

Esta vez el protagonista de esta historia de decepción fuera de México fue el delantero argentino Pablo Solari, que pasó de héroe deportivo a protagonista de un blooper viral tras destrozar el trofeo de campeón en plenos festejos. El exjugador de River Plate anotó el gol clave para el Spartak de Moscú en el empate 1-1 contra el Krasnodar, y posteriormente convirtió su penal, pero…

A pesar de tener un rendimiento espectacular, lo que verdaderamente dio la vuelta al mundo ocurrió minutos después durante la celebración en el terreno de juego. De hecho muchos internautas lo compararon con Sergio Ramos, el ex futbolista de Rayados de Monterrey que destrozó un trofeo con un autobús.

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El blooper de cristal en Moscú con Pablo Solari

Solari tomó la copa de cristal y la levantó con fuerza frente a las cámaras para dedicársela a la afición. En ese instante de euforia, la mitad inferior del trofeo se desprendió por completo de la base y cayó al suelo, partiéndose en pedazos ante las risas de la plantilla. Lejos de generar tensión, el Spartak de Moscú se tomó la situación con humor en sus redes oficiales.

¡¡ROMPIÓ LA COPA!! 😳🏆🇷🇺



Pablo Solari 𝗥𝗢𝗠𝗣𝗜𝗢́ el 𝗧𝗥𝗢𝗙𝗘𝗢 de la Copa de Rusia que 𝗚𝗔𝗡𝗢́ con el Spartak de Moscú, el argentino estaba 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗕𝗥𝗔𝗡𝗗𝗢 con los hinchas en las gradas cuando el trofeo terminó 𝗥𝗢𝗠𝗣𝗜𝗘́𝗡𝗗𝗢𝗦𝗘.pic.twitter.com/MRSIyqeiby — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) May 25, 2026

El día que a Sergio Ramos se le cayó la Copa del Rey en Cibeles

Este insólito accidente revivió de inmediato uno de los episodios más icónicos de las celebraciones futbolísticas. Justamente en este 2026 se cumplieron 15 años de aquel momento histórico en el que a Sergio Ramos se le cayó la Copa del Rey desde el camión descapotable del Real Madrid.

El 20 de abril de 2011, el club merengue derrotó al FC Barcelona 1-0 con un agónico gol de cabeza de Cristiano Ronaldo. El triunfo rompió una sequía de 18 años sin ganar este título, desatando una fiesta espectacular que terminaría mal al llegar a la plaza de Cibeles.

Sergio Ramos|MexSport

Ramos sostenía el trofeo en la parte superior del vehículo cuando se le resbaló de las manos. El galardón cayó desde cinco metros de altura y terminó arrollado por una de las ruedas del autobús. Aquella copa aplastada sigue exhibida hoy en el Museo de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) como una reliquia. Seguramente sucederá algo similar con Pablo Solari.

