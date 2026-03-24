Mientras Chicharito Hernández ganaba 53 millones en su peor momento en Chivas, este es el sueldo de Hormiga González

Javier ‘Chicharito’ Hernández regresó a Chivas en 2024 con el objetivo de consagrarse como uno de los ídolos más grandes de la institución. Sin embargo, su segundo ciclo en Guadalajara quedó marcado por su error en el Apertura 2025 que derivó en la eliminación de su equipo. A pesar de que su segunda etapa fue desastrosa, el delantero de 37 años recibía uno de los sueldos más elevados de la Liga BBVA MX, superando incluso a Armando ‘Hormiga’ González.

Diversos reportes mencionan que Chicharito recibía unos 3 millones de dólares por año en Chivas durante su ciclo más reciente, dinero que equivale a unos 53 millones de pesos en la actualidad. Esta cantidad de dinero lo posicionaban como uno de los jugadores con mayor salario dentro del futbol mexicano y que pocos clubes están dispuestos a pagar. Tanto es así que el sueldo actual de Hormiga González está muy lejos de esta cifra.

Javier Chicharito Hernandez|MexSport

El salario actual de Armando González en Chivas

El joven delantero de 22 años recibió una mejora salarial al renovar su vínculo con Guadalajara a fines de 2025. Hormiga González aún contaba con un contrato de canterano en el Verde Valle, por lo que la directiva tomó la decisión de ofrecerle un contrato a la altura luego de consagrarse como campeón de goleo de la Liga BBVA MX en la temporada anterior. Así es como hoy recibe 1,2 millones de dólares al año, es decir, 21 millones de pesos aproximadamente.

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Esto significa que la diferencia salarial entre ambos delanteros es de 32 millones de pesos, una cifra abismal a pesar de la trayectoria de cada uno. Y es que Hernández regresó a la Liga BBVA MX como un jugador consagrado habiendo vestido la camiseta de equipos como Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen, entre otros.

Por otro lado, González está dando sus primeros pasos en Primera División tras haber debutado con Chivas en 2024. Sin embargo, el canterano ya logró ser campeón de goleo del futbol mexicano, además de haber recibido el llamado de Javier Aguirre para representar a México. También tiene serias chances de estar presente en la convocatoria final de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

during the 9th round match between Guadalajara and Leon as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on March 18, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|MEXSPORT

Los números de Chicharito y Hormiga González en Chivas

Chicharito Hernández (segunda etapa)

Partidos jugados: 51.

Goles: 4.

Asistencias: 1.

Minutos disputados: 1,634.

Hormiga González

Partidos jugados: 58.

Goles: 27.

Asistencias: 3.

Minutos disputados: 2,950.

Hay que resaltar que Armando González tiene contrato vigente con Chivas hasta diciembre de 2029, mientras que Chicharito Hernández se encuentra sin equipo tras haber finalizado su contrato con los rojiblancos en diciembre del año pasado.

