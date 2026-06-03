El equipo de CONCACAF que venció a México en 2024 y podría cambiar el rumbo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Argentina comienza a definir los detalles previos a la defensa de su corona en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni programó un encuentro amistoso ante Honduras, selección parte de CONCACAF. Cabe mencionar que este combinado es de los de mayor exigencia de la Confederación y arrastra antecedentes competitivos importantes en la región. Por ejemplo, en la Nations League de 2024 logró una importante victoria ante la Selección Mexicana.

El partido contra la albiceleste se desarrollará en el Kyle Field de Texas y el estratega argentino pondrá un equipo alternando entre suplentes y titulares debido a la cantidad de jugadores comprometidos físicamente que tiene su seleccionado. Este duelo pasa a ser trascendental ya que los actuales campeones del mundo entran en la recta final de cara a la justa mundialista y una victoria de Honduras podría generar dudas en el entorno del combinado argentino.

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Para este duelo de preparación frente a Honduras, Scaloni se inclinaría por Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. Ante las lesiones de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, el estratega apostaría por Capaldo, mientras que Leandro Paredes y el capitán Lionel Messi serán resguardados hasta que estén en óptimas condiciones físicas.

Posteriormente, la preparación de Argentina culminará con un amistoso internacional enfrentando a Islandia el 9 de junio en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama. El conjunto albiceleste integra el Grupo J junto a Jordania, Argelia y Austria. Comenzará su camino enfrentando a Argelia el 16 de junio en Kansas, luego irá contra el combinado europeo el 22 de junio en el AT&T Stadium de Texas y cerrará su participación en Fase de Grupos vs. Jordania el 27 de junio también en el AT&T Stadium de Texas.