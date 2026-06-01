La intimidad de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: el secreto interno para lograr el bicampeonato

Tras consagrarse campeones en Qatar 2022 con Lionel Messi como figura —hoy su hijo Thiago es viral—, ahora la Selección Argentina busca repetir el logro en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para eso tiene un secreto interno: hacer que su lugar de concentración parezca como si estuviesen en su país.

Recientemente la La Asociación del Futbol Argentino (AFA, que ya reveló su lista de convocados) mostró la intimidad del Origin Hotel de Kansas City, el búnker oficial de la Selección Argentina. El complejo fue completamente remodelado y decorado para cobijar al vigente campeón del mundo y hacerlos sentir como en casa.

|Diseño de Azteca Deportes con IA

Los detalles de la concentración de la Selección Argentina pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En el interior del hotel abundan los detalles en celeste y blanco, acompañados por el tradicional fileteado porteño en las paredes y pasillos. Además, el decorado incluye diversas inscripciones motivacionales que forman parte de la nueva línea de vestimenta oficial de la delegación. Así el equipo de Lionel Scaloni se siente como si estuvieran en Argentina, en busca del bicampeonato.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Dónde se ubica el búnker y centro de entrenamiento de la Albiceleste?

La base operativa de Argentina se localiza en el Origin Hotel en Berkley Riverfront, del lado de Missouri en Kansas City. Este lujoso espacio ofrece un entorno privado a la orilla del río, ideal para el aislamiento necesario durante un torneo de máxima presión. La Albiceleste utilizará las instalaciones de entrenamiento de alto rendimiento del Sporting Kansas City.

#noticias ♬ sonido original - c5n @c5n La AFA mostró cómo luce el Origin Hotel de Kansas City, base de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El lugar fue remodelado y redecorado y abunda el celeste y blanco. | #c5n

Rivales, sedes y horarios de Argentina en el Mundial 2026 en el Grupo J del Mundial

Martes 16 de junio ante Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, programado para las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).

en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, programado para las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México). Lunes 22 de junio se medirá contra la selección de Austria en el AT&T Stadium (Dallas Stadium) de Arlington, Texas, partido que iniciará a las 11:00 horas (Tiempo del Centro de México).

en el AT&T Stadium (Dallas Stadium) de Arlington, Texas, partido que iniciará a las 11:00 horas (Tiempo del Centro de México). Sábado 27 de junio ante a Jordania. El duelo se disputará nuevamente en el escenario de Arlington a las 20:00 horas (Tiempo del Centro de México), definiendo el pase a la siguiente ronda.

El selecto club de las selecciones bicampeonas del mundo

Solo dos naciones han logrado defender su corona con éxito en ediciones seguidas, un club exclusivo al que la Scaloneta busca unirse. Italia, en 1934 y 1938, fue la primera en lograrlo. El Brasil de Pelé lo hizo en Suecia 1958 y Chile 1962.