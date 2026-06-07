Barcelona impone condiciones para que Lamine Yamal juegue la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Nuevos problemas vinculan a uno de los candidatos al título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Selección de España llegó a un acuerdo con el FC Barcelona para definir el papel de Lamine Yamal dentro del evento mundialista. El cual consistirá en dosificar la carga física dentro de la fase de grupos para que el jugador evite una recaída.

El futbolista de 18 años sufrió una lesión en un cobro penal ante Celta de Vigo a mediados de mayo. Los exámenes médicos informaron que Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral. Dejando en tela de juicio su papel para la justa mundialista. Afortunadamente para la joya blaugrana, se pudo lograr una recuperación adecuada pero bajo ciertas condiciones.

Mientras tanto, el entrenador Luis de la Fuente contó con Yamal y Nico Williams en los recientes entrenamientos. Cada uno contando con ejercicios de calentamiento y en los rondos. Aunque en la actividad sobre césped sólo estuvieron 15 minutos para poder estar dentro de la charla técnica.

Lamine Yamal sufrió una lesión en el cobro de penal ante Celta de Vigo|MEXSPORT

Lamine Yamal estaría en el debut de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

España podría contar con la posibilidad de contar con los servicios de Lamine Yamal en su debut dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su encuentro será ante la Selección de Cabo Verde el lunes 15 de junio. Aunque el entrenador de La Roja advirtió que no necesariamente dentro del once titular.

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“Creo que todos estarán disponibles para el primer partido… aunque eso no significa que vayan a jugar. Es posible que decidamos darles menos minutos en ese primer partido, o que no jueguen", comentó Luis de la Fuente. Diversos reportes señalan que el Barcelona le habría solicitado a la Selección Española que su canterano dispute solo 15 minutos en el debut frente a Cabo Verde.

Para el segundo partido contra Arabia Saudita, el Barça habría pedido que Yamal juegue una hora de juego, es decir, 60 minutos. Por último, en caso de estar disponible al cien por cien, dejarían que su estrella dispute la totalidad del encuentro contra Uruguay en la tercera fecha.

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