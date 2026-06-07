Faltan 5 días para que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el partido inaugural entre México y Sudáfrica que se disputará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México en punto de la 1 de la tarde. Si eres de los afortunados que tiene acceso a algunos de los 5 partidos que se jugarán en México, debes saber que habrá restricciones de tránsito en la CDMX, que fue elegida como la mejor sede de la justa: estas son las razones.

Autoridades gubernamentales han informado tanto a extranjeros como mexicanos que habrá cierres parciales de vialidades cercanas al perímetro del inmueble histórico, por lo que recomiendan prever sus traslados, sobre todo en los días de partidos. Así puedes llegar a los estadios desde los aeropuertos de CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Así serán las restricciones de tránsito en CDMX durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Architectural Digest México y Latinoamérica e IA

Los cierres de vialidades en la CDMX

Las vialidades aledañas al Estadio Ciudad de México tendrán cierres parciales, sobre todo en los días que se disputarán los 5 partidos en el inmueble que hará historia al albergar 3 Copas Mundiales de la FIFA™. Estas avenidas sufrirán afectaciones



Avenida Santa Úrsula

Calzada de Tlalpan

Avenida del Imán

Calzada Acoxpa

Circuito Estadio Ciudad de México

Viaducto Tlalpan.

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Para ello, las autoridades de vialidad recomiendan a los automovilistas evitar circular por estas avenidas y utilizar rutas alternas como Avenida Insurgentes Sur, Avenida Universidad, Eje 10 Sur, Carriles Centrales y Calzada de la Viga, por mencionar algunas.

https://x.com/CdigoMXdigital/status/2063107098230075559?s=20

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.