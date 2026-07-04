La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene una confederación dominante hasta ahora y no es UEFA

De a poco la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comienza a entrar en un tramo definitorio. Contemplando este importante asunto, este sábado 4 de julio comenzarán a celebrarse los enfrentamientos correspondientes a los Octavos de Final en un certamen en donde hay una confederación que instaló a varios de sus representantes. ¿Cuál es?

De acuerdo a información suministrada en la cuenta personal de X de Mister Chip, experto en las estadísticas, este mérito le corresponde a la Conmebol con un 62.3 %. Esta situación se puede percibir con las respectivas clasificaciones de (Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay).

El segundo lugar le corresponde a la UEFA que alcanzó un 58.5%, Concacaf lo sigue en la tercera casilla con un 46%, CAF, por su lado, logró un 35,9% en compañía de AFC con un 21.8% y OFC que sumó un 11,1%.

¿Cuál fue el pronóstico de la IA del partido entre México frente a Inglaterra por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El domingo 5 de julio, el seleccionado comandado por Javier Aguirre buscará el avance histórico al sexto partido del certamen internacional enfrentando a un complicado Inglaterra en un cotejo que se va a estar realizando en el Estadio Ciudad de México.

Teniendo en consideración este juego, Gemini, herramienta basada en Inteligencia Artificial de Google, dio a conocer su pronóstico sobre un choque que seguramente paralizará a todo un país.

“En una de las predicciones más reñidas del análisis, la localía y el empuje de la afición azteca equilibran la balanza, pero los modelos predictivos le dan una ventaja mínima a Inglaterra en un desenlace que podría estirarse hasta la prórroga”, mencionó.

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