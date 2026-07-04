Dónde y en qué estadio se juega Canadá vs Marruecos por los Octavos de Final del Mundial 2026

Canadá y Marruecos se enfrentan por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en uno de los cruces que abre la etapa decisiva del torneo. El partido tiene un dato clave para los aficionados: se juega en Estados Unidos y en una de las sedes mundialistas que ha tenido la mayor actividad durante la competencia.

A pesar de ser anfitrión, Canadá no jugará en su casa como sí sucede con Estados Unidos y México en estos Octavos de Final. Esto se debe a que la Hoja de Maple finalizó en el segundo lugar del Grupo B por detrás de Suiza. Resulta que el ganador de la zona mantendría su sede en Canadá, pero los europeos se quedaron con el liderato.

Dónde se juega Canadá vs Marruecos por los Octavos de Final

El Canadá vs Marruecos de Octavos de Final se juega en Houston, una de las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos.

|Credito: @nrgpark / X

La sede recibe este partido en una instancia de eliminación directa, por lo que el ganador avanzará a los Cuartos de Final y el perdedor quedará fuera del torneo. Canadá llega a esta ronda después de vencer a Sudáfrica, mientras que Marruecos consiguió su lugar tras eliminar a Países Bajos en penales.

El duelo forma parte del nuevo formato de la justa veraniega, que cuenta con 48 selecciones y una fase de eliminación directa más amplia. Por eso, los Octavos de Final aparecen después de los Dieciseisavos, ronda en la que ambos equipos lograron seguir con vida.

TE PUEDE INTERESAR:



En qué estadio juegan Canadá vs Marruecos

Canadá vs Marruecos se juega en el Estadio Houston, nombre oficial utilizado por FIFA para el recinto durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El estadio es conocido mundialmente por ser casa habitual de los Houston Texans de la NFL. Para la Copa Mundial, FIFA utiliza nombres genéricos en varios recintos por cuestiones comerciales y de patrocinio, por lo que en su calendario aparece como Estadio Houston.

El partido está programado para las 11:00 horas del centro de México. En tiempo local de Houston, el encuentro se disputa al mediodía. Será uno de los partidos más importantes de la jornada, ya que entrega un boleto a la siguiente ronda del campeonato.

Estadio Houston|Crédito: @nrgpark / X

Canadá busca seguir haciendo historia en la Copa del Mundo

Canadá vive un Mundial especial por su condición de anfitrión. La selección norteamericana logró avanzar a los Octavos de Final y ahora tiene la posibilidad de meterse entre los ocho mejores equipos del torneo.

El equipo canadiense llega con confianza después de superar a Sudáfrica por la mínima diferencia en la ronda anterior. Ese resultado le permitió mantenerse en competencia y sostener la ilusión de una actuación histórica frente a su gente y en territorio norteamericano.

Enfrente tendrá a Marruecos, una selección que ya sabe competir en instancias importantes por cómo lo demostró en Qatar 2022. El conjunto africano eliminó a Países Bajos en una serie definida desde el punto penal y vuelve a presentarse como un rival incómodo en la fase final.